Путин освободил Александра Буксмана от должности первого замгенпрокурора

"Освободить с 15 сентября 2021 году Буксмана Александра Эммануиловича от должности первого заместителя генерального прокурора РФ", — говорится в тексте документа.

Александр Буксман родился в 1951 году в Шахунском районе Горьковской области. В 1976-м окончил Свердловский юридический институт по специальности "Правоведение" и начал работать следователем в Прокуратуре Успенского района. Первым заместителем генпрокурора был назначен в 2006-м. Буксман является государственным советником юстиции 1-го класса, неоднократно поощрялся за укрепление законности и правопорядка, награждён государственными и ведомственными наградами.