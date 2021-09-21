НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Путин освободил Александра Буксмана от должности первого замгенпрокурора

15 сентября Буксману исполнилось 70 лет — это предельный возраст нахождения на данной службе.

21 сентября, 19:08
<p>Фото © ТАСС / Сергей Карпухин</p>

Фото © ТАСС / Сергей Карпухин

Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана. Указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.

"Освободить с 15 сентября 2021 году Буксмана Александра Эммануиловича от должности первого заместителя генерального прокурора РФ", — говорится в тексте документа.

15 сентября Буксману исполнилось 70 лет — это предельный возраст нахождения на данной службе.

Путин отправил в отставку замглавы СК Ростислава Рассохова

Путин отправил в отставку замглавы СК Ростислава Рассохова

Александр Буксман родился в 1951 году в Шахунском районе Горьковской области. В 1976-м окончил Свердловский юридический институт по специальности "Правоведение" и начал работать следователем в Прокуратуре Успенского района. Первым заместителем генпрокурора был назначен в 2006-м. Буксман является государственным советником юстиции 1-го класса, неоднократно поощрялся за укрепление законности и правопорядка, награждён государственными и ведомственными наградами.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1