Путин освободил Александра Буксмана от должности первого замгенпрокурора
15 сентября Буксману исполнилось 70 лет — это предельный возраст нахождения на данной службе.
Фото © ТАСС / Сергей Карпухин
Президент России Владимир Путин освободил от должности первого заместителя генерального прокурора РФ Александра Буксмана. Указ главы государства опубликован на интернет-портале правовой информации.
"Освободить с 15 сентября 2021 году Буксмана Александра Эммануиловича от должности первого заместителя генерального прокурора РФ", — говорится в тексте документа.
15 сентября Буксману исполнилось 70 лет — это предельный возраст нахождения на данной службе.
Александр Буксман родился в 1951 году в Шахунском районе Горьковской области. В 1976-м окончил Свердловский юридический институт по специальности "Правоведение" и начал работать следователем в Прокуратуре Успенского района. Первым заместителем генпрокурора был назначен в 2006-м. Буксман является государственным советником юстиции 1-го класса, неоднократно поощрялся за укрепление законности и правопорядка, награждён государственными и ведомственными наградами.
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