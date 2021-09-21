Чайна-таун в космосе: Как на орбите строят "китайский квартал" Лайф разбирался, какой будет собственная орбитальная станция КНР и зачем китайцам понадобился многокилометровый космический корабль. 20 сентября, 21:40 Фото © Shutterstock

Пока что будущая китайская космическая станция выглядит довольно скромно. Но это только начало: на орбите находится первый базовый модуль "Тяньхэ" ("Гармония неба и земли"), его запустили 29 апреля 2021 года. Он весит 24 тонны, для сравнения: наш модуль "Наука" — 20 тонн. Высота орбиты — 370 километров, то есть чуть ниже (или ближе к Земле), чем Международная космическая станция.

Вскоре к нему отправили космический грузовик "Тяньчжоу-2" ("Небесный корабль – 2"), а затем в июне — "Волшебный корабль – 12" ("Шэньчжоу-12") с тремя тайконавтами на борту. Они провели в космосе три месяца: налаживали и проверяли оборудование, дважды выходили в открытый космос (каждый раз примерно на шесть часов), следили за параметрами. 17 сентября вернулись на Землю. Так что сейчас модуль пуст, летает в автоматическом режиме. 20-го числа к нему полетел ещё один грузовик, разгружать его в конце октября направят следующую команду. Состав экипажа ещё не разглашают, но ожидается, что в него войдёт, в частности, китайский Алексей Леонов — первый тайконавт в открытом космосе Чжай Чжиган (полетел в 2008 году) — и женщина-тайконавт, подполковник китайских ВВС Ван Япин. Им предстоит проработать на орбите уже около полугода.

Базовый модуль "Тяньхэ". Фото © Wikipedia

Всё это подготовительные дела. Облик станции сформируется примерно осенью 2022 года: к тому времени к "Тяньхэ" гармонично с двух сторон пристыкуются модули "Вэньтянь" ("Вопрошание к небу") и "Мэнтянь" ("Мечта о небе"). Получится примерно 60-тонная конструкция под названием "Тяньгун" ("Небесный дворец"), то есть она будет в семь раз меньше МКС. На ней будут жить и трудиться трое тайконавтов (собственно, будут размещаться в "Тяньхэ"). Да, и будет ещё модуль "Сюньтянь" ("Небесный часовой"), но он будет летать отдельно — это космический телескоп.

Итак, не самый огромный дворец, и тем не менее — третья в мире многомодульная станция.

По размерам это половина "Мира", но, наверное, лучше по техническим возможностям, поскольку электроника современная, китайцы хорошо работают по этой части. Это основная их задача на ближайшие десять лет Иван Моисеев Руководитель Института космической политики

Стоит напомнить ещё несколько весьма примечательных обстоятельств. Во-первых, китайцы вторыми в мире успешно высадили марсоход. Более того, они запустили не только один ровер, а целый комплект из трёх аппаратов: орбитальный, посадочный и сам марсоход "Чжужун" ("Бог огня"). С 14 мая 2021 года он ездит по равнине Утопия в северном полушарии Красной планеты, там имеются внушительные отложения водяного льда. На сегодняшний день преодолел уже более километра. А во-вторых, китайцы первыми в мире высадили аппарат на обратной стороне Луны. Луноход "Юйту-2" ("Нефритовый заяц – 2") с января 2019 года исследует глубокий (три километра) ударный кратер Фон Карман.

Во-первых, это государственный престиж, демонстрация своего уровня развития науки и техники. Второе — это, собственно, развитие науки и техники, потому что космонавтика — это стимул для развития широкого спектра отраслей промышленности. И третье — это оборона, вопрос безопасности, вопрос наблюдения за своими потенциальными конкурентами. И, конечно, обеспечение надёжной связи Виталий Егоров Популяризатор космонавтики, основатель проекта "Открытый космос"

А недавно произвели особое впечатление планы поистине фантастических масштабов: Китай задумал построить на орбите космический корабль длиной в километр или даже в несколько километров. Сейчас просчитывают, как это сделать, в целом предполагают запускать по очереди сравнительно лёгкие составные части, а затем собирать из них космическую махину уже на орбите. Зачем, спрашивается? В основном в качестве цели называют строительство солнечной электростанции. Ради этого уже испытывают технологии беспроводной передачи электричества — с помощью микроволн или лазера. Впрочем, в Институте космической политики в реалистичности этой идеи сомневаются.

Многие этим занимаются, многие об этом пишут, но это очень отдалённая перспектива. Построить энергостанцию на орбите пытаются с 60-х годов, но она не получается, потому что слишком много преобразований энергии, и все они с низким КПД Иван Моисеев Руководитель Института космической политики

А основатель проекта "Открытый космос" истинный смысл гигантского космического корабля видит совсем в другом.

У Китая есть программа создания сверхтяжёлой ракеты, и она выявляет очевидную проблему — невостребованность такой ракеты во всём, кроме полёта на Луну. Такие гигантские инвестиции нужно как-то окупать. Чтобы решить эту проблему, Китай и выдумывает всякие безумные идеи, просто чтобы придумать работу для ракеты после того, как она справится с приоритетной задачей Виталий Егоров Популяризатор космонавтики, основатель проекта "Открытый космос"

И всё это та самая страна, которая вступала в свою космическую эру 11-й в списке государств с собственными искусственными спутниками Земли. Теперь она уверенно движется к статусу второй ведущей космической державы. А вот окажется ли на третьей строчке Россия, по мнению экспертов, не совсем ясно.

Мы активно движемся в обратную сторону. Если все другие космические державы наращивают свои усилия в космосе, то мы теряем позиции Иван Моисеев Руководитель Института космической политики

Технологически Россия имеет все возможности остаться в тройке лидеров, экономически — тут уже послабее, потому что у нас финансирование сравнимо с индийским, и единственное, что удерживает нас в тройке лидеров, — советский потенциал, в значительной степени сохраненный Роскосмосом Виталий Егоров Популяризатор космонавтики, основатель проекта "Открытый космос"

Российская национальная станция пока существует только в проекте, запуск аппарата "Луна-25" откладывается вот уже с десяток лет, а всё потому, что у России нет экономических возможностей Китая, не говоря уже о США, посетовал Виталий Егоров. Глава Института космической политики в свою очередь назвал одной из проблем практически полное отсутствие в нашей стране частных фирм, работающих в сфере космонавтики.

Авторы Адель Романенкова