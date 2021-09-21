Бывшая жена Прохора Шаляпина и её жених подали заявление в загс

Экс-жена Прохора Шаляпина подала заявление в загс. Видео © Instagram / larakopenkina

Бывшая супруга певца Прохора Шаляпина Лариса Копёнкина и её жених подали заявление в загс для заключения брака. Влюблённые устроили из этого настоящее шоу, приехав к зданию на мотоцикле с фаерами, пишет издание "Дни.ру".

Жениха зовут Василий Райский. Влюблённые ранее организовали вечеринку в одном из клубов Москвы, где мужчина публично повторил своё предложение руки и сердца, что встретило восторженную реакцию окружающих.

Подписчики поздравили 66-летнюю невесту с важным событием и пожелали счастья влюблённым. По их мнению, женщина не унывает и живёт активной жизнью.