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Бывшая жена Прохора Шаляпина и её жених подали заявление в загс

О новом избраннике 66-летней невесты известно только то, что его зовут Василий Райский.

21 сентября, 19:21

Экс-жена Прохора Шаляпина подала заявление в загс. Видео © Instagram / larakopenkina

Бывшая супруга певца Прохора Шаляпина Лариса Копёнкина и её жених подали заявление в загс для заключения брака. Влюблённые устроили из этого настоящее шоу, приехав к зданию на мотоцикле с фаерами, пишет издание "Дни.ру".

Жениха зовут Василий Райский. Влюблённые ранее организовали вечеринку в одном из клубов Москвы, где мужчина публично повторил своё предложение руки и сердца, что встретило восторженную реакцию окружающих.

Подписчики поздравили 66-летнюю невесту с важным событием и пожелали счастья влюблённым. По их мнению, женщина не унывает и живёт активной жизнью.

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Ранее своё счастье обрёл и Прохор Шаляпин. Певец тайно женился на 42-летней канадке Татьяне Клаудии Дэвис.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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