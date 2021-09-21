Бывшая жена Прохора Шаляпина и её жених подали заявление в загс
О новом избраннике 66-летней невесты известно только то, что его зовут Василий Райский.
Экс-жена Прохора Шаляпина подала заявление в загс. Видео © Instagram / larakopenkina
Бывшая супруга певца Прохора Шаляпина Лариса Копёнкина и её жених подали заявление в загс для заключения брака. Влюблённые устроили из этого настоящее шоу, приехав к зданию на мотоцикле с фаерами, пишет издание "Дни.ру".
Жениха зовут Василий Райский. Влюблённые ранее организовали вечеринку в одном из клубов Москвы, где мужчина публично повторил своё предложение руки и сердца, что встретило восторженную реакцию окружающих.
Подписчики поздравили 66-летнюю невесту с важным событием и пожелали счастья влюблённым. По их мнению, женщина не унывает и живёт активной жизнью.
Ранее своё счастье обрёл и Прохор Шаляпин. Певец тайно женился на 42-летней канадке Татьяне Клаудии Дэвис.
Комментариев: 0