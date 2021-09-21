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Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших при стрельбе в Перми

Кроме того, Правительству Пермского края рекомендовано оказать дополнительную поддержку пострадавшим и родным жертв.

21 сентября, 19:43
<p>Фото © ТАСС/EPA/STRINGER</p>

Фото © ТАСС/EPA/STRINGER

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в университете в Перми. Документ опубликован на сайте правительства.

"Членам семей, детям и родителям погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Гражданам, получившим тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести, — по 400 тысяч рублей, лёгкие травмы — по 200 тысяч рублей", — говорится в пояснительной записке к распоряжению.

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Кроме того, Правительству Пермского края рекомендовано оказать дополнительную поддержку пострадавшим и семьям погибших.

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Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Студент-первокурсник Тимур Бекмансуров в чёрной одежде, каске и с оружием зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, его прооперировали, а позже ампутировали ногу.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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