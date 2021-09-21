Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших при стрельбе в Перми

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выплатах семьям погибших и пострадавшим при стрельбе в университете в Перми. Документ опубликован на сайте правительства.

"Членам семей, детям и родителям погибших будет выплачено по 1 млн рублей. Гражданам, получившим тяжёлые травмы и травмы средней степени тяжести, — по 400 тысяч рублей, лёгкие травмы — по 200 тысяч рублей", — говорится в пояснительной записке к распоряжению.