Лицензия на расстрел: Что помешало врачам в Перми остановить преступника Доступ к ответам на психологические тесты в Сети при оформлении оружейной лицензии стал для пермского преступника билетом на кровавую охоту. Но штрафы, запрет для сайтов-поисковиков не решат проблему. 21 сентября, 18:01 Коллаж © LIFE Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

После расстрела в Пермском государственном университете (ПГНИУ) и подробного объяснения Тимуром Бекмансуровым, как ему удалось получить лицензию на оружие, обойдя тесты психологов, следственные органы намерены проверить обоснованность выдачи документа. Однако психологи считают, что подобный формат работы — это профанация, многое зависит от профессионализма эксперта. Уже давно можно использовать и другие методы психологического тестирования, выводя, например, будущего владельца огнестрела из зоны комфорта и проверяя его адекватность, что делают во время стресс-интервью при приёме на ответственную работу. Кроме того, люди, получающие лицензию в столь раннем возрасте, должны проверяться тщательнее.

Источник, близкий к АП, сообщил Лайфу, что существуют агентства по кибербезопасности, находящиеся на контракте у государства, которые должны отслеживать тех, кто интересуется такими темами, но, к сожалению, экспертам не всегда удаётся вовремя выявить в Сети будущих преступников.

— Запретить и зачистить подобную поисковую информацию в Сети возможно. Для этого стоит обратиться в "Роскомнадзор", а они в свою очередь дадут запрос в другие ведомства, с помощью которых опасные сайты или информацию удалят, регулятор может даже подвергнуть наказанию поисковые системы, наложив штрафы, — рассказал специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.

По его мнению, сотрудники полиции могут запросить доступ, к примеру, у "Яндекса" и "Гугла", и им предоставят данные провайдера, сотового оператора, а также информацию со всех посещаемых им страниц за полгода. Запрет на выдачу такой информации в легальном сегменте Сети реален. Однако психологи бьют тревогу, называя подход врачей при выдаче лицензий формальным.

Для того чтобы пройти тест для получения лицензии на оружие, нужно обратиться к психиатру, который задаст несколько вопросов, главный из которых — состоял ли человек на учёте у психиатра, плюс визуальный осмотр. Но увидеть, что у опрашиваемого есть проблемы с психикой, может только очень квалифицированный психиатр и то не всегда.

— Сами по себе психологические тесты ничего не решают. Это лишь дополнительное средство для изучения тех или иных проблем. Большинство из размещённых на интернет-ресурсах тестов невалидны и бесполезны. Это же касается и тех, что проходят у психиатра, получая разрешение на оружие. Подобные вопросы легко решаемы, и с ними справится даже ребёнок. По ним также невозможно определить, для чего человеку понадобилось ружьё, — рассказал член Международной ассоциации холистической психологии и психотерапии Андрей Смирнов. — Заменить эти тесты чем-то другим невозможно, они важны. Возраст не всегда играет роль, человек может пойти на убийство и в 19, и в 50 лет. С виду спокойный человек в одно мгновение может сломаться и пойти убивать.

Фото © ТАСС / Артем Коротаев

Психолог Александр Кичаев рассказал, что сейчас разработаны даже методы для обмана полиграфа. Существующие алгоритмы определения характера высказывания человека можно замаскировать, сыграв роль благородного идеалиста, у которого такие вопросы вызывают гнев и стыд, таким образом обойдя реперные контрольные вопросы.

— По большому счёту психологи, выдающие справку на лицензию, занимаются профанацией, опираясь только на тесты. Даже при приёме на работу хорошие эйчары проводят стрессовое интервью, в котором провокационными вопросами выводят человека из зоны комфорта и заставляют кандидата психологически раскрыться. В ситуации с преступником, расстрелявшим студентов, он всего лишь выдал те ответы на вопросы, которые от него ждали, — считает Кичаев.

По мнению специалиста, нужно перестраивать работу психологов, создавать другие форматы прохождения собеседования. Если желающий получить лицензию поддаётся, например, прохождению стресс-интервью и реагирует сдержанно, ища компромиссы, — это плюс, а если начинает истерить или впадает в ступор, то это повод для более тщательной проверки. То, что произошло в Перми, будет проанализировано в первую очередь экспертным сообществом врачей, полагает Кичаев.

— Опытный психолог может и при помощи обычного теста, задав дополнительные вопросы, определить, насколько человек будет адекватен в экстремальной ситуации. Важно определить мотивы, зачем он получает лицензию: хочет обезопасить себя или, наоборот, у него есть агрессивные задачи? Тест нужен для того, чтобы понять, не чувствует ли он себя обиженным на жизнь, как у него строятся отношения с окружением. Если обнаруживаются настораживающие моменты, что человек обижен или не любит близких, одноклассников, сокурсников, то тут нужно насторожиться. В этом случае он попытается компенсировать все свои обиды, закрыть гештальты и дать ответ — отмстить за поругание своей идентичности, принципов. Если такой человек получит оружие, то это потенциальный убийца, — сказал Кичаев.

Съёмка из квартиры, где жил Бекмансуров Видео © Shot

Что касается "звона в ушах", отделения себя от своей "оболочки" и других физиологических симптомов, на которые жаловался преступник на своей страничке в социальной сети, — это признаки того, что у человека есть сложности с мозговой деятельностью. Как правило, психически нездоровые люди имеют повреждения головного мозга. Часто наблюдаются побочные симптомы, такие как отключение сознания. Если присутствует хотя бы один из них, то человеку нужен клинический специалист. Например, шизофрения очень часто сопровождается выработкой очень большого количества дофаминов. Это тоже может влиять на ощущения. Иногда это могут быть головокружения.

Брошенный отцом

Уход отца из семьи влияет на мальчиков сильнее, чем на девочек, считают психологи. "Отец для сына — это всегда поведенческая модель. Он неосознанно копирует его привычки, манеры, его стиль отношения с женщинами и мужчинами", — отметил Александр Кичаев. Если отец уходит рано или вообще его нет, то ребёнок начинает или искать образцы для подражания в кино, книгах, на улице, или копирует мать, тогда вырастают женоподобные мужчины.

Следствию ещё предстоит выяснить, не был ли отец преступника абьюзером и не происходило ли в семье насилия, которое видел в детстве Тимур Бекмансуров. Как раз подобная модель и могла быть позаимствована им ещё тогда. Ещё один вариант развития проблем — эффект недолюбленности, очень часто мальчики, когда уходит отец, подсознательно винят в этом себя. То есть отец его недолюбил, он не получил нужную долю мужского воспитания, и здесь свою роль играет месть. Фактор отсутствия отца мог повлиять на выработку им искажённого восприятия: кто он и как должен в этой жизни себя вести, полагает психолог.

Сквозная зона — что произошло в Перми

Камеры сняли маршрут пермского стрелка до вуза Видео © Shot

Преступник проник в университет через один из двух входов, который находится в нескольких минутах ходьбы от железнодорожного вокзала Перми. Улица, по которой в часы пик утром и вечером идёт множество студентов и взрослых, в двенадцатом часу дня не так многолюдна. Ещё 20 лет назад через этот вход спокойно проходили потоки рабочих и взрослых, которые так "срезали" свой путь до трамвайной остановки. Территория вуза была долгое время сквозной, хотя и запиралась на ночь. В своём сообщении в соцсети Бекмансуров пишет, что, выбирая между школой, театром, больницей и прочими объектами, решил остановиться на вузе — ПГНИУ, он "облюбовал" его ещё во время учёбы на подготовительных курсах. Сейчас у ворот учебного заведения стихийный мемориал, куда жители города несут цветы и свечи. Часть экспертов обвиняет в случившемся в том числе и СМИ, которые якобы создали предыдущему 19-летнему психопату из Казани ореол "славы". Однако в ситуации в Перми виноваты и халатность специалистов, повлиявших на выдачу лицензии, и равнодушие близких, которые не признавали психических проблем преступника.

Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, по последним данным, в результате происшествия скончалось девять человек, пострадало 29. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС, прибывший первым к месту происшествия, его коллега в это время проводил эвакуацию людей.

Авторы Елена Стафеева Татьяна Богданова