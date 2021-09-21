НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Германии неизвестный взял в заложники трёх пассажиров автобуса

По данным СМИ, автобус прибыл в ФРГ из-за границы и направлялся в Мюнхен.

21 сентября, 19:46
<p>Фото © <a href="https://www.bild.de/regional/nuernberg/nuernberg-news/greding-bayern-sek-einsatz-auf-a9-bewaffneter-mann-in-reisebus-77745496.bild.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bild</a></p>

Фото © Bild

В Германии неизвестный взял в заложники трёх пассажиров автобуса на трассе A9 на юге страны. Об этом сообщает издание Bild.

Инцидент произошёл между городами Хильпольтштайн и Грединг (федеральная земля Бавария). Полиция перекрыла дорогу. По данным СМИ, автобус прибыл в Германию из-за границы и направлялся в Мюнхен.

В Бразилии грабители банка сделали из заложников живые щиты для защиты от полиции, привязав к авто

В Бразилии грабители банка сделали из заложников живые щиты для защиты от полиции, привязав к авто

На месте работают правоохранительные органы. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Полиция пока не даёт официальных комментариев, ограничиваясь сообщением о "неясной угрозе".

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Читаемое

Полиция Германии задержала мужчину, захватившего заложников в автобусе

сегодня в 20:28

Вооружённый мужчина захватил заложников в здании банка в Грузии

9 сентября, 13:43

Московский суд дал шесть лет колонии анестезиологу клиники за смерть трёх пациенток

сегодня в 19:30

Глава ФБР заявил о желании "Аль-Каиды" совершить масштабные атаки в США

сегодня в 20:34

Минфин не станет повышать налоговую нагрузку на "Газпром" после скачка цен на газ в ЕС

сегодня в 20:09

Новости партнеров

Layer 1