В Германии неизвестный взял в заложники трёх пассажиров автобуса на трассе A9 на юге страны. Об этом сообщает издание Bild.

Инцидент произошёл между городами Хильпольтштайн и Грединг (федеральная земля Бавария). Полиция перекрыла дорогу. По данным СМИ, автобус прибыл в Германию из-за границы и направлялся в Мюнхен.