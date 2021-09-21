В Германии неизвестный взял в заложники трёх пассажиров автобуса
По данным СМИ, автобус прибыл в ФРГ из-за границы и направлялся в Мюнхен.
Фото © Bild
В Германии неизвестный взял в заложники трёх пассажиров автобуса на трассе A9 на юге страны. Об этом сообщает издание Bild.
Инцидент произошёл между городами Хильпольтштайн и Грединг (федеральная земля Бавария). Полиция перекрыла дорогу. По данным СМИ, автобус прибыл в Германию из-за границы и направлялся в Мюнхен.
На месте работают правоохранительные органы. Обстоятельства происшествия устанавливаются. Полиция пока не даёт официальных комментариев, ограничиваясь сообщением о "неясной угрозе".
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