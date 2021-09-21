Полиция Германии задержала мужчину, захватившего заложников в автобусе

Мужчина, захвативший заложников в туристическом автобусе на юге Германии, задержан. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на полицию.

В Бразилии грабители банка сделали из заложников живые щиты для защиты от полиции, привязав к авто

Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили о захвате заложников в автобусе на трассе A9 на юге Германии. Предварительно, автобус следовал из-за границы в Мюнхен. По одним данным, злоумышленник захватил трёх пассажиров, по другим — двух водителей автобуса.