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Полиция Германии задержала мужчину, захватившего заложников в автобусе

Мотивы поступка злоумышленника устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет.

21 сентября, 20:28
<p>Фото © <a href="https://www.bild.de/regional/nuernberg/nuernberg-news/greding-bayern-sek-einsatz-auf-a9-bewaffneter-mann-in-reisebus-77745496.bild.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Bild</a></p>

Фото © Bild

Мужчина, захвативший заложников в туристическом автобусе на юге Германии, задержан. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на полицию.

Отмечается, что никто не пострадал. Мотивы поступка злоумышленника устанавливаются.

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Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили о захвате заложников в автобусе на трассе A9 на юге Германии. Предварительно, автобус следовал из-за границы в Мюнхен. По одним данным, злоумышленник захватил трёх пассажиров, по другим — двух водителей автобуса.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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