Полиция Германии задержала мужчину, захватившего заложников в автобусе
Мотивы поступка злоумышленника устанавливаются. По предварительным данным, пострадавших нет.
Фото © Bild
Мужчина, захвативший заложников в туристическом автобусе на юге Германии, задержан. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на полицию.
Отмечается, что никто не пострадал. Мотивы поступка злоумышленника устанавливаются.
Напомним, ранее немецкие СМИ сообщили о захвате заложников в автобусе на трассе A9 на юге Германии. Предварительно, автобус следовал из-за границы в Мюнхен. По одним данным, злоумышленник захватил трёх пассажиров, по другим — двух водителей автобуса.
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