Путин разрешил Минэкономразвития иметь своих представителей в 52 странах мира

Минэкономразвития РФ с 1 октября текущего года будет иметь собственных представителей в 52 странах мира. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале официальной правовой информации.

"В целях обеспечения интересов Российской Федерации во внешнеэкономической сфере постановляю: разрешить начиная с 1 октября 2021 г. Министерству экономического развития Российской Федерации иметь своих представителей в 52 иностранных государствах", — сказано в указе.

Список стран определяется Минэкономразвития по согласованию с МИД и Минпромторгом.