Путин разрешил Минэкономразвития иметь своих представителей в 52 странах мира
Перечень стран ведомство будет согласовывать с Министерством иностранных дел и Министерством промышленности и торговли.
Фото © ТАСС / Михаил Джапаридзе
Минэкономразвития РФ с 1 октября текущего года будет иметь собственных представителей в 52 странах мира. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, документ опубликован на портале официальной правовой информации.
"В целях обеспечения интересов Российской Федерации во внешнеэкономической сфере постановляю: разрешить начиная с 1 октября 2021 г. Министерству экономического развития Российской Федерации иметь своих представителей в 52 иностранных государствах", — сказано в указе.
Список стран определяется Минэкономразвития по согласованию с МИД и Минпромторгом.
Представители Минэкономразвития будут осуществлять свои функции в составе российских торгпредств за рубежом, не входя в штат представительств. Документ также предполагает внесение в реестр федеральных должностей гражданской госслужбы должности атташе по экономическим вопросам. На сегодня Россия имеет торговые представительства в 53 странах.
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