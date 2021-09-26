Частная яхта села на мель в Татарстане

В Спасском районе Татарстана на реке Волге села на мель яхта Sunseeker 56, частное судно шло из Ярославля в Сочи. На борту находится восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

К месту направились сотрудники ГИМС Камско-Устьинского участка. В ведомстве сообщили, что яхта не повреждена, судно село на мель кормой. Также удалось избежать утечки топлива, в результате инцидента пострадавших нет.