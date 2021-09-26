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Частная яхта села на мель в Татарстане

В ГУ МЧС по республике сообщили, что судно не повреждено, пострадавших в результате инцидента нет.

26 сентября, 14:16
<p>Фото © <a href="https://mchs.tatarstan.ru/index.htm/news/1966713.htm%5C" target="_blank" rel="noopener noreferrer">МЧС по Республике Татарстан</a></p>

Фото © МЧС по Республике Татарстан

В Спасском районе Татарстана на реке Волге села на мель яхта Sunseeker 56, частное судно шло из Ярославля в Сочи. На борту находится восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

К месту направились сотрудники ГИМС Камско-Устьинского участка. В ведомстве сообщили, что яхта не повреждена, судно село на мель кормой. Также удалось избежать утечки топлива, в результате инцидента пострадавших нет.

Ранее Лайф сообщал, что Суэцкий канал вновь оказался заблокирован из-за севшего на мель сухогруза. Причиной пробки стало судно Coral Crystal под флагом Панамы, построенное в 2012 году.

В Петербурге сел на мель теплоход с 63 подростками на борту

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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