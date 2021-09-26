Частная яхта села на мель в Татарстане
В ГУ МЧС по республике сообщили, что судно не повреждено, пострадавших в результате инцидента нет.
Фото © МЧС по Республике Татарстан
В Спасском районе Татарстана на реке Волге села на мель яхта Sunseeker 56, частное судно шло из Ярославля в Сочи. На борту находится восемь человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.
К месту направились сотрудники ГИМС Камско-Устьинского участка. В ведомстве сообщили, что яхта не повреждена, судно село на мель кормой. Также удалось избежать утечки топлива, в результате инцидента пострадавших нет.
Ранее Лайф сообщал, что Суэцкий канал вновь оказался заблокирован из-за севшего на мель сухогруза. Причиной пробки стало судно Coral Crystal под флагом Панамы, построенное в 2012 году.
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