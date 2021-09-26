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Названа цена полёта на орбиту на "Союзе" для космических туристов

В сумму входят затраты в том числе на эксплуатацию ресурса скафандра.

26 сентября, 14:06
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Глава представительства компании Space Adventures в России Сергей Костенко раскрыл журналистам стоимость полёта на МКС на космическом корабле "Союз". Он заявил, что цена будет варьироваться в пределах $50 млн.

"Цена такая же, как везде, в районе 50 миллионов, плюс-минус такая цена", — заявил Костенко по итогам лекции "Уроки космоса с Фёдором Юрчихиным" на ВДНХ.

Он также отметил, что для тех, кто первым среди непрофессиональных участников полёта выйдет в открытый космос, придётся заплатить на несколько миллионов долларов больше. Эта сумма покроет объективные затраты, в том числе на эксплуатацию скафандра.

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Ранее Лайф сообщал о том, что космический турист пожелал слетать на орбиту на "Союзе", а не на корабле Маска. По его мнению, у Crew Dragon пока слишком небольшая статистика удачно прошедших полётов.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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