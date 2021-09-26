Исландия стала первой страной в Европе с численным превосходством женщин в парламенте

Новый парламент Исландии по итогам прошедших в стране выборов будет состоять более чем наполовину из женщин, сообщает агентство AFP. Отмечается, что это первый подобный случай в современной истории Европы.

По результатам голосования однопалатный парламент Исландии Альтинг займут 33 женщины и 30 мужчин. До этого лидерство в данном вопросе принадлежало Швеции, но и там число представительниц прекрасного пола не превышало половины от числа всех законодателей (47%).

На сегодняшний день не менее половины парламента женщины занимают всего в пяти странах мира: в Руанде (61%), на Кубе (52%), в Никарагуа (51%), в Мексике (50%) и ОАЭ (50%). Вскоре к ним присоединится и Исландия, в которой этот показатель будет равен 52,3%.