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В Венесуэле задержаны семь сотрудников госкомпании PDVSA по делу о терроризме

По информации властей, с начала года на объектах организации произошло два теракта.

26 сентября, 13:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Работники военной разведки Венесуэлы задержали семь сотрудников государственной нефтегазовой компании PDVSA по обвинению в причастности к терроризму, сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, полиция 23 сентября провела операцию по задержанию работников перерабатывающего предприятия в штате Фалькон. Адвокат Гарольд Геррейро, который представлял интересы одного из подозреваемых, рассказал, что всех семерых доставили в Каракас, где они станут фигурантами дела о планировании нападения на Парагуанский комплекс.

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PDVSA и Министерство нефти, утверждает агентство, отказались комментировать ситуацию.

PDVSA  — крупнейшая нефтегазовая компания Венесуэлы. Она принадлежит государству и обладает монополией на добычу нефти и газа на территории страны и её морском шельфе. В марте Лайф писал о том, что на заводе венесуэльской нефтегазовой компании прогремел мощный взрыв. Власти сообщали, что речь шла о теракте.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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