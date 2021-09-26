В Венесуэле задержаны семь сотрудников госкомпании PDVSA по делу о терроризме

Работники военной разведки Венесуэлы задержали семь сотрудников государственной нефтегазовой компании PDVSA по обвинению в причастности к терроризму, сообщило агентство Bloomberg.

По данным агентства, полиция 23 сентября провела операцию по задержанию работников перерабатывающего предприятия в штате Фалькон. Адвокат Гарольд Геррейро, который представлял интересы одного из подозреваемых, рассказал, что всех семерых доставили в Каракас, где они станут фигурантами дела о планировании нападения на Парагуанский комплекс.

PDVSA и Министерство нефти, утверждает агентство, отказались комментировать ситуацию.