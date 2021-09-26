Danke, Mutti: В Германии начали продавать оригинальные сувениры в честь Меркель
Всем желающим предлагается приобрести золотые монеты, десерты, резиновые уточки и майки, напоминающие о канцлере.
Фото © Соцсети
В Германии в день парламентских выборов интернет-магазины активно продают сувениры, напоминающие о 16-летнем правлении канцлера Ангелы Меркель. В Сети можно найти даже её деревянную фигурку для благовоний.
Товары с изображением Меркель нельзя найти в продаже на улицах страны, зато Интернет полон таких сувениров. Желающие могут приобрести за 49 евро (около четырёх тысяч рублей) золотую монету с высеченным на ней портретом канцлера, марципановый десерт в форме головы Меркель, чёрную майку с надписью Danke, Mutti ( "Спасибо, мамочка") и изображением ладоней, сложенных в фирменный жест — ромбик.
"Управлять нелегко. Она всегда сохраняла хладнокровие и действовала рационально, а не эмоционально… Срок её полномочий истекает. Этот забавный мотив с "бриллиантом" (как называют сложенные в ромбик ладони) Меркель вызовет улыбки на каждой вечеринке, одновременно вы скажете ей "спасибо" и проявите уважение", — приводит РИА "Новости" описание к одному из товаров.
Напомним, спустя 16 лет в должности канцлера Германии Ангела Меркель скоро выйдет на пенсию. Уже сегодня без её кандидатуры пройдут выборы в бундестаг, по итогам которых сформируют новое правительство во главе с новым канцлером.
Комментариев: 0