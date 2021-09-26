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Космический турист пожелал слетать на орбиту на "Союзе", а не на корабле Маска

По его мнению, у Crew Dragon пока слишком небольшая статистика удачно прошедших полётов.

26 сентября, 13:03
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Фото © Wikipedia

Новый потенциальный космический турист хочет совершить полёт на российском корабле "Союз", а не на Crew Dragon, так как считает отечественную модель безопаснее. Об этом сообщил глава российского представительства компании – оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко в ходе лекции "Уроки космоса с Фёдором Юрчихиным".

"Один из потенциальных космических туристов, с которым мы сейчас ведём переговоры, у него позиция: он хочет лететь только на "Союзе". Буквально на прошлой неделе с ним разговаривали. Да, он с уважением относится ко всему, что делает Илон Маск, он считает, что у него статистика безопасных полётов пока недостаточно большая", пояснил Костенко.

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Ранее стало известно, что после 2023 года два туриста могут отправиться на МКС на российском космическом корабле "Союз". Сейчас готовится подписание договора.

Авторы
Александра Васильева
Александра Васильева

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