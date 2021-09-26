Космический турист пожелал слетать на орбиту на "Союзе", а не на корабле Маска

Новый потенциальный космический турист хочет совершить полёт на российском корабле "Союз", а не на Crew Dragon, так как считает отечественную модель безопаснее. Об этом сообщил глава российского представительства компании – оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко в ходе лекции "Уроки космоса с Фёдором Юрчихиным".

"Один из потенциальных космических туристов, с которым мы сейчас ведём переговоры, у него позиция: он хочет лететь только на "Союзе". Буквально на прошлой неделе с ним разговаривали. Да, он с уважением относится ко всему, что делает Илон Маск, он считает, что у него статистика безопасных полётов пока недостаточно большая", — пояснил Костенко.