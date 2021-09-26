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Три российских истребителя сопроводили бомбардировщик ВВС США над Тихим океаном

Всё обошлось без нарушения воздушной границы РФ, а также без опасного сближения военных самолётов.

26 сентября, 12:57
<p>Фото © U.S. Air Force / Newsmakers</p>

Фото © U.S. Air Force / Newsmakers

Три истребителя РФ сопроводили стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США над Тихим океаном. Военный самолёт, приближавшийся к воздушной границе России, засекли радиолокационные средства дежурных по ПВО сил Восточного военного округа.

"С целью классификации и сопровождения иностранного самолёта в воздух были подняты три истребителя Су-35С из состава дежурных по ПВО сил Восточного военного округа. Экипажи истребителей ВКС России идентифицировали воздушную цель как стратегический бомбардировщик В-52Н ВВС США и сопроводили его над акваторией Тихого океана", — сообщает Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что всё обошлось без нарушения воздушной границы РФ, а также без опасного сближения военных самолётов.

Названы сроки постройки первого образца дальнего бомбардировщика ПАК ДА

Названы сроки постройки первого образца дальнего бомбардировщика ПАК ДА

А ранее Лайф рассказывал, что в России на новую стадию вышла разработка перспективного дальнего перехватчика. Самолёт призван сменить в вооружённых силах легендарный МиГ-31.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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