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Украинская оппозиция заявила о дискриминации русского языка в стране

Партия осуждает принудительное ущемление права использования других языков на территории страны.

26 сентября, 12:54
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявила о дискриминации русского языка в стране. Об этом говорится в заявлении политической силы, сделанном 26 сентября, в Европейский день языков.

"В этот день в Европе напоминают: изучение и развитие различных языков необходимо поощрять и поддерживать. Это повышает культурный уровень, помогает укрепить единство общества, не допустить конфликтов и дискриминации. А в это время в Украине… происходят совершенно противоположные вещи", — уточняется в заявлении на сайте партии.

По мнению оппозиционной партии, по отношению к русскоязычным украинцам, представителям других национальных общин ведётся дискриминационная политика, вводятся штрафы и запреты. Насильно ограничивается право использования русского и языков национальных общин в СМИ, общественной и культурной жизни.

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В партии отметили, что невозможно выучить язык, когда "заражённые националистическим политиканством филологи" целенаправленно превращают украинский язык в архаичную "латынь", постоянно переписывая учебники.

Ранее Лайф писал о том, что политолог предрёк силовое выдавливание украинского языка в случае перехода на латиницу.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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