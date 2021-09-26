Путин держит на личном контроле программы по сохранению животных
Недавно глава государства во время отдыха побывал на заповедных территориях в лесах Сибири.
Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин по-прежнему сохраняет личный контроль за программами по сохранению животных в России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Он напомнил, что не так давно глава государства побывал в Сибири вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Они посетили территории, которые частично примыкают к Саяно-Шушенскому заповеднику.
"Там был как раз глава этого заповедника, руководитель господин Киселёв, давний знакомый президента Путина и Шойгу Сергея Кужугетовича, который каждый раз им рассказывает о том, что происходит в заповеднике, показывает материалы фотоловушек", — сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".
Официальный представитель Кремля уточнил, что глава государства по-прежнему сохраняет свой личный контроль за программами по сохранению животных, будь то тигр, леопард, снежный барс, белуха. Он иногда этим интересуется, требует доклада и т.д.
Ранее Лайф публиковал видео с отдыха Путина и Шойгу в сибирской тайге. Российский президент уже традиционно проводит отдых именно в таком стиле — на природе, в тайге, в походе. Спутником отдыха обычно становится глава Минобороны. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков высказывал предположение, что Путин и Шойгу обсуждали идею новых городов Сибири во время отдыха в тайге.
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