Путин держит на личном контроле программы по сохранению животных

Президент России Владимир Путин по-прежнему сохраняет личный контроль за программами по сохранению животных в России. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он напомнил, что не так давно глава государства побывал в Сибири вместе с министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Они посетили территории, которые частично примыкают к Саяно-Шушенскому заповеднику.

"Там был как раз глава этого заповедника, руководитель господин Киселёв, давний знакомый президента Путина и Шойгу Сергея Кужугетовича, который каждый раз им рассказывает о том, что происходит в заповеднике, показывает материалы фотоловушек", — сказал Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

Официальный представитель Кремля уточнил, что глава государства по-прежнему сохраняет свой личный контроль за программами по сохранению животных, будь то тигр, леопард, снежный барс, белуха. Он иногда этим интересуется, требует доклада и т.д.