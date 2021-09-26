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Песков рассказал о перспективах поездки Эрдогана в Россию после его слов о Крыме

Он также отметил, что высказывания турецкого лидера "чуть-чуть оставили неприятный след".

26 сентября, 12:27
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва"</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ситуации в Крыму не станут препятствием для успешной организации и проведения его предстоящего визита в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы в эфире телеканала "Россия-1".

"Я бы не стал как-то так излишне экзальтировать ситуацию. Всё-таки Турция — это наш партнёр, с которым у нас весьма развитые отношения и, на фоне этих развитых отношений, с которым также у нас сохраняются разногласия. Позиция Турции, позиция господина Эрдогана по Крыму нам хорошо известна, и они её не скрывали", — уточнил Песков.

Он также отметил, что подобные заявления "чуть-чуть оставили неприятный след", однако это совсем "не рушит перспективы проведения успешного, содержательного и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию".

Эрдоган на Генассамблее ООН заявил об "аннексии" Крыма

Эрдоган на Генассамблее ООН заявил об "аннексии" Крыма

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что сожалеет, что слова Эрдогана об "аннексии" Крыма звучат во время подготовки его визита в Россию. Турецкий лидер, выступая на Генассамблее ООН, заявил о необходимости сохранять "территориальную целостность Украины".

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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