Песков рассказал о перспективах поездки Эрдогана в Россию после его слов о Крыме
Он также отметил, что высказывания турецкого лидера "чуть-чуть оставили неприятный след".
Фото © Агентство городских новостей "Москва"
Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ситуации в Крыму не станут препятствием для успешной организации и проведения его предстоящего визита в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы в эфире телеканала "Россия-1".
"Я бы не стал как-то так излишне экзальтировать ситуацию. Всё-таки Турция — это наш партнёр, с которым у нас весьма развитые отношения и, на фоне этих развитых отношений, с которым также у нас сохраняются разногласия. Позиция Турции, позиция господина Эрдогана по Крыму нам хорошо известна, и они её не скрывали", — уточнил Песков.
Он также отметил, что подобные заявления "чуть-чуть оставили неприятный след", однако это совсем "не рушит перспективы проведения успешного, содержательного и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию".
Ранее Дмитрий Песков сообщил, что сожалеет, что слова Эрдогана об "аннексии" Крыма звучат во время подготовки его визита в Россию. Турецкий лидер, выступая на Генассамблее ООН, заявил о необходимости сохранять "территориальную целостность Украины".
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