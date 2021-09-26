Песков рассказал о перспективах поездки Эрдогана в Россию после его слов о Крыме

Заявления президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о ситуации в Крыму не станут препятствием для успешной организации и проведения его предстоящего визита в Россию. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы в эфире телеканала "Россия-1".

"Я бы не стал как-то так излишне экзальтировать ситуацию. Всё-таки Турция — это наш партнёр, с которым у нас весьма развитые отношения и, на фоне этих развитых отношений, с которым также у нас сохраняются разногласия. Позиция Турции, позиция господина Эрдогана по Крыму нам хорошо известна, и они её не скрывали", — уточнил Песков.

Он также отметил, что подобные заявления "чуть-чуть оставили неприятный след", однако это совсем "не рушит перспективы проведения успешного, содержательного и конструктивного рабочего визита президента Эрдогана в Россию".