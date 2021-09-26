Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина на отдыхе в Сибири

Безопасность президента России Владимира Путина во время отдыха в Сибири обеспечивалась должным образом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

По его словам, "дикая природа есть дикая природа", однако безопасность российского лидера обеспечивается даже в таких условиях.

"Занимаются постоянно те, кому это положено", — объяснил представитель Кремля.