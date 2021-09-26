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Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина на отдыхе в Сибири

По его словам, данным вопросом занимаются те специалисты, которым "это положено".

26 сентября, 12:17
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Безопасность президента России Владимира Путина во время отдыха в Сибири обеспечивалась должным образом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".

По его словам, "дикая природа есть дикая природа", однако безопасность российского лидера обеспечивается даже в таких условиях.

"Занимаются постоянно те, кому это положено", — объяснил представитель Кремля.

Рыбалка, прогулки и костёр у палатки: Опубликовано видео с отдыха Путина и Шойгу в сибирской тайге

Рыбалка, прогулки и костёр у палатки: Опубликовано видео с отдыха Путина и Шойгу в сибирской тайге

Накануне своего 67-летия Путин также отдыхал в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. На вопросы об отдыхе российского президента, как Владимир Путин справляется с безумным графиком, даже как-то раз Песков пошутил: "Он же Путин. Он не спит!"

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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