Песков рассказал об обеспечении безопасности Путина на отдыхе в Сибири
По его словам, данным вопросом занимаются те специалисты, которым "это положено".
Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ
Безопасность президента России Владимира Путина во время отдыха в Сибири обеспечивалась должным образом. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин".
По его словам, "дикая природа есть дикая природа", однако безопасность российского лидера обеспечивается даже в таких условиях.
"Занимаются постоянно те, кому это положено", — объяснил представитель Кремля.
Накануне своего 67-летия Путин также отдыхал в сибирской тайге в компании министра обороны Сергея Шойгу. На вопросы об отдыхе российского президента, как Владимир Путин справляется с безумным графиком, даже как-то раз Песков пошутил: "Он же Путин. Он не спит!"
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