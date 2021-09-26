Песков: Блокчейн при онлайн-голосовании гарантирует надёжность и прозрачность

Технология блокчейна при электронном голосовании гарантирует надёжность, честность и прозрачность выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Задействование блокчейна является гарантией того, что туда ничего нельзя дописать, оттуда ничего нельзя убрать: к трём нельзя прибавить пять и оставить это без следов — блокчейн как раз гарантирует вот эту вот надёжность, честность и прозрачность", — сказал Песков.