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Песков: Блокчейн при онлайн-голосовании гарантирует надёжность и прозрачность

По его мнению, современные технологии также позволяют обеспечить удобство для избирателей.

26 сентября, 11:58
<p>Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

Технология блокчейна при электронном голосовании гарантирует надёжность, честность и прозрачность выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

"Задействование блокчейна является гарантией того, что туда ничего нельзя дописать, оттуда ничего нельзя убрать: к трём нельзя прибавить пять и оставить это без следов — блокчейн как раз гарантирует вот эту вот надёжность, честность и прозрачность", — сказал Песков.

По словам Пескова, современные технологии также позволяют обеспечить удобство при голосовании для избирателей. Пресс-секретарь уже во второй раз голосовал электронно и не планирует возвращаться к обычному варианту после пандемии. Выбор в пользу такого формата сделал и президент Владимир Путин, который не является "таким страстным поклонником всего электронного".

Развитие новых форм голосования остановить невозможно, заявил Путин

Развитие новых форм голосования остановить невозможно, заявил Путин

Ранее Путин заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Президент поздравил "Единую Россию" с убедительной победой, отметив, что партия сумела доказать лидерство.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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