Песков: Блокчейн при онлайн-голосовании гарантирует надёжность и прозрачность
По его мнению, современные технологии также позволяют обеспечить удобство для избирателей.
Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов
Технология блокчейна при электронном голосовании гарантирует надёжность, честность и прозрачность выборов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".
"Задействование блокчейна является гарантией того, что туда ничего нельзя дописать, оттуда ничего нельзя убрать: к трём нельзя прибавить пять и оставить это без следов — блокчейн как раз гарантирует вот эту вот надёжность, честность и прозрачность", — сказал Песков.
По словам Пескова, современные технологии также позволяют обеспечить удобство при голосовании для избирателей. Пресс-секретарь уже во второй раз голосовал электронно и не планирует возвращаться к обычному варианту после пандемии. Выбор в пользу такого формата сделал и президент Владимир Путин, который не является "таким страстным поклонником всего электронного".
Ранее Путин заявил, что выборы в Госдуму прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке. Президент поздравил "Единую Россию" с убедительной победой, отметив, что партия сумела доказать лидерство.
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