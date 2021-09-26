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Песков рассказал о реакции Путина на ремарки Зеленского в свой адрес

Там отметили, что контакты лидеров двух стран маловозможны до тех пор, пока продолжается такая позиция Киева.

26 сентября, 11:46
<p>Фото © Antonio Masiello / Getty Images</p>

Фото © Antonio Masiello / Getty Images

Президента России Владимира Путина нисколько не задевают ремарки личного характера в его адрес со стороны представителей властей Украины — в частности, лидера Незалежной Владимира Зеленского. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Нет. Путина это не задевает. Скорее, это может вызывать только сожаление", — констатировал он, отвечая на вопросы журналиста Владимира Соловьёва в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" в эфире телеканала "Россия-1".

Официальный представитель Кремля уточнил, что здравая логика диктует необходимость контактов между двумя президентами. Но реальность говорит о том, что эти контакты маловозможны до тех пор, пока Киев сохраняет существующую позицию.

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А ранее в Киеве назвали условие встречи Зеленского с Путиным. Одно из них состояло в том, что встречу лидеров двух стран необходимо провести на какой-либо нейтральной территории, не в России или на Украине.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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