Песков назвал "окрики из США" о транзите газа через Украину пропагандой
Он также отметил, что в вопросе поставок топлива Европа для России на сегодняшний день является основным партнёром.
Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв
"Газпром" в полной мере выполняет свои обязательства по прокачке голубого топлива в Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, компания готова экспортировать ещё больше.
"Можно ли взять газ больше у "Газпрома" и закачать [в Европу]? Можно. "Газпром" готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал. Все выполняет полностью свои обязательства", — сказал Песков в эфире телепередачи "Москва. Кремль. Путин."
По словам пресс-секретаря главы государства, в вопросе поставок газа Европа для России на сегодняшний день является основным партнёром. Какими бы ни были обстоятельства, "Газпром" в любом случае доказывает свою надёжность.
"Поэтому вот такие окрики из США [об увеличении "Газпромом" прокачки газа через Украину] — это не что иное, как пропаганда. Но эта пропаганда — со знаком минус", — подчеркнул Песков.
Напомним, в августе "Газпром" забронировал лишь 4% дополнительных транзитных мощностей ГТС Украины, в связи с чем цены на газ в Европе начали стремительно расти. В сентябре компания вовсе не стала бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину.
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