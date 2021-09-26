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Песков назвал "окрики из США" о транзите газа через Украину пропагандой

Он также отметил, что в вопросе поставок топлива Европа для России на сегодняшний день является основным партнёром.

26 сентября, 11:33
<p>Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв</p>

Фото © ТАСС / Пётр Ковалёв

"Газпром" в полной мере выполняет свои обязательства по прокачке голубого топлива в Европу. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, компания готова экспортировать ещё больше.

"Можно ли взять газ больше у "Газпрома" и закачать [в Европу]? Можно. "Газпром" готов. Более того, он сейчас уже все дополнительные заявки выбрал. Все выполняет полностью свои обязательства", — сказал Песков в эфире телепередачи "Москва. Кремль. Путин."

В Германии подтвердили, что Россия выполняет обязательства по поставкам газа

В Германии подтвердили, что Россия выполняет обязательства по поставкам газа

По словам пресс-секретаря главы государства, в вопросе поставок газа Европа для России на сегодняшний день является основным партнёром. Какими бы ни были обстоятельства, "Газпром" в любом случае доказывает свою надёжность.

"Поэтому вот такие окрики из США [об увеличении "Газпромом" прокачки газа через Украину] — это не что иное, как пропаганда. Но эта пропаганда — со знаком минус", — подчеркнул Песков.

Напомним, в августе "Газпром" забронировал лишь 4% дополнительных транзитных мощностей ГТС Украины, в связи с чем цены на газ в Европе начали стремительно расти. В сентябре компания вовсе не стала бронировать дополнительные мощности по транзиту газа через Украину.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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