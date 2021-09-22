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В Германии подтвердили, что Россия выполняет обязательства по поставкам газа

В Минэкономики ФРГ следят за ценами на голубое топливо, но пока не видят необходимости вмешательства.

22 сентября, 13:46
<p>Фото © ТАСС / Jens Büttner / dpa-Zentralbild / ZB</p>

Фото © ТАСС / Jens Büttner / dpa-Zentralbild / ZB

Российская Федерация выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа даже на фоне роста цен на голубое топливо, который обусловлен различными факторами. Об этом заявила представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унгард.

"Россия выполняет обязательства по контрактам. О сознательном злоупотреблении существующими договорами нам неизвестно", — сказала она на брифинге.

Унгард добавила, что в ФРГ очень внимательно наблюдают за ситуацией на рынке газа и за ценами на него. По её словам, зависят они от развития мировой конъюнктуры и даже от пожаров в Сибири. Это специфическая для рынка ситуация, однако в Минэкономики Германии пока не видят необходимости вмешательства с государственной стороны.

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Точку зрения Унгард поддержала и представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер. Она констатировала, что "Газпром" "до сих пор выполняет свои обязательства в рамках действующего договора между Россией и Украиной по транзиту газа".

Напомним, цена на газ в Европе продолжает колебаться. 15 сентября она впервые в истории перевалила за отметку $900 за тысячу кубов. Затем спад сменялся ростом и наоборот. 21 сентября топливо подешевело почти на 4% — до $876. Однако эксперты считают, что газ может подорожать до $1000.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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