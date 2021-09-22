В Германии подтвердили, что Россия выполняет обязательства по поставкам газа

Российская Федерация выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа даже на фоне роста цен на голубое топливо, который обусловлен различными факторами. Об этом заявила представитель Министерства экономики и энергетики ФРГ Сузанне Унгард.

"Россия выполняет обязательства по контрактам. О сознательном злоупотреблении существующими договорами нам неизвестно", — сказала она на брифинге.

Унгард добавила, что в ФРГ очень внимательно наблюдают за ситуацией на рынке газа и за ценами на него. По её словам, зависят они от развития мировой конъюнктуры и даже от пожаров в Сибири. Это специфическая для рынка ситуация, однако в Минэкономики Германии пока не видят необходимости вмешательства с государственной стороны.