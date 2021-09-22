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У пропавшего с радаров Ан-26 были технические проблемы три месяца назад

Тогда экипажу воздушного судна пришлось прекратить полёт и вернуться на аэродром.

22 сентября, 13:42
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

У самолёта Ан-26, пропавшего с радаров в Хабаровском крае, в этом году уже были проблемы технического характера. Как сообщал телеграм-канал Aviaincident, неполадки у воздушного судна наблюдались 23 июня 2021 года.

Тогда после вылета из аэропорта Сыктывкара у Ан-26 с бортовым номером RA-26673 произошла течь масла в гидросистеме правого тормозного крана. Экипаж доложил о неисправности диспетчеру, после чего решил вернуться на аэродром вылета.

Спасатели не будут останавливать на ночь поиски пропавшего под Хабаровском Ан-26

Спасатели не будут останавливать на ночь поиски пропавшего под Хабаровском Ан-26

Напомним, что Ан-26, принадлежащий ЗАО "Лётные проверки и системы" (дочерняя структура Росавиации), пропал с радаров сегодня днём. На его борту находилось шесть человек. Их судьба неизвестна. Как сообщал Лайф, воздушное судно выполняло наблюдательный полёт примерно в 40 километрах от аэропорта Хабаровска.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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