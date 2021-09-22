Самолёт Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском

Речь может идти об уже не первом инциденте с самолётами данного типа. Лайф рассказывал, как другой Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. В результате катастрофы никто из находившихся на борту не выжил.