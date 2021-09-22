Самолёт Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском
По предварительным данным, на борту находилось шесть человек. Их судьба неизвестна.
Транспортный самолёт Ан-26.
Предположительно, военный самолёт Ан-26 пропал с радаров под Хабаровском, сообщает ТАСС. На борту находилось шесть человек, их судьба неизвестна.
Речь может идти об уже не первом инциденте с самолётами данного типа. Лайф рассказывал, как другой Ан-26, на борту которого находились 22 пассажира и шесть членов экипажа, перестал выходить на связь 6 июля. Борт направлялся из Петропавловска-Камчатского в посёлок Палана и не долетел до пункта назначения всего несколько километров. Обломки Ан-26 были обнаружены на скале и на берегу моря. В результате катастрофы никто из находившихся на борту не выжил.
А в середине августа опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В потерпел катастрофу при заходе на посадку близ аэродрома Кубинка в Подмосковье. В авиакатастрофе погибли лётчик-испытатель первого класса, Герой России Николай Куимов, лётчик-испытатель первого класса Дмитрий Комаров, бортинженер-испытатель первого класса Николай Хлудеев. Президент Владимир Путин посмертно наградил их орденами Мужества.
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