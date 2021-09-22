Екатерина Мизулина возложила вину за стрельбу в Перми на Моргенштерна и ему "подобных уродов"
По её мнению, ответственность за трагедию также несут органы власти, которые не приняли никаких существенных мер после происшествия в Казани.
Фото © Instagram / morgen_shtern
Член Общественной палаты, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина считает, что в стрельбе в пермском университете виноват в том числе и рэпер Моргенштерн, так как он пропагандирует среди своей аудитории деструктив.
"Если мы на государственном уровне не прекратим пропаганду деструктива во всех медиа — наркотиков, насилия, проституции — через различных так называемых лидеров общественного мнения, всяких Моргенштернов и им подобных уродов, то такие ситуации будут повторяться в будущем", — написала Мизулина в "Инстаграме".
По её мнению, в трагедии также виноваты органы власти, которые не приняли никаких существенных мер после стрельбы в Казани. Мизулина считает, что первым делом было необходимо признать движение "Колумбайн" террористическим сообществом, чтобы правоохранители могли блокировать связанную с ним информацию, выявлять преступников и организаторов тематических групп в соцсетях о таких трагедиях.
"Нужно системно работать с подростками и молодёжью, в том числе развивая профилактическую и воспитательную составляющую", — добавила она.
Напомним, стрельба в Пермском государственном университете произошла утром 20 сентября. Вооружённый парень в чёрной одежде и каске зашёл на территорию кампуса около 11 часов утра по местному времени. Администрация учебного заведения попросила преподавателей и студентов закрыться в аудиториях. Однако жертв всё же избежать не удалось, погибло по меньшей мере шесть человек. Стрелка смог обезвредить сотрудник ДПС из первого прибывшего к месту происшествия экипажа. Злоумышленник был ранен, ему провели несколько операций и ампутировали ногу.
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