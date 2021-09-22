Екатерина Мизулина возложила вину за стрельбу в Перми на Моргенштерна и ему "подобных уродов"

Член Общественной палаты, директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина считает, что в стрельбе в пермском университете виноват в том числе и рэпер Моргенштерн, так как он пропагандирует среди своей аудитории деструктив.

"Если мы на государственном уровне не прекратим пропаганду деструктива во всех медиа — наркотиков, насилия, проституции — через различных так называемых лидеров общественного мнения, всяких Моргенштернов и им подобных уродов, то такие ситуации будут повторяться в будущем", — написала Мизулина в "Инстаграме".

По её мнению, в трагедии также виноваты органы власти, которые не приняли никаких существенных мер после стрельбы в Казани. Мизулина считает, что первым делом было необходимо признать движение "Колумбайн" террористическим сообществом, чтобы правоохранители могли блокировать связанную с ним информацию, выявлять преступников и организаторов тематических групп в соцсетях о таких трагедиях.