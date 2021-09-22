Байден перепутал США с ООН и снова стал объектом насмешек

Президент США Джо Байден, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН назвал Организацию Объединённых Наций Соединёнными Штатами Америки. Об этом сообщил телеканал Sky News.

Joe Biden confuses the United Nations with “the United States.” pic.twitter.com/NzUbWiylYQ — RNC Research (@RNCResearch) September 21, 2021

"США будут защищать демократические ценности, свободу и равенство. Я верю в универсальные права всех людей, это заложено в ДНК нашей нации, и, что самое важное, это присуще данной организации — Соединённым Штатам", — заявил американский лидер.

Пользователи соцсетей в очередной раз отметили его странность, однако некоторых она уже не удивляет.