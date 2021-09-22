Байден перепутал США с ООН и снова стал объектом насмешек
Пользователи соцсетей в очередной раз отметили его странность, но некоторых она уже не удивляет.
Фото © Facebook / Joe Biden
Президент США Джо Байден, выступая на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН назвал Организацию Объединённых Наций Соединёнными Штатами Америки. Об этом сообщил телеканал Sky News.
Joe Biden confuses the United Nations with “the United States.” pic.twitter.com/NzUbWiylYQ— RNC Research (@RNCResearch) September 21, 2021
"США будут защищать демократические ценности, свободу и равенство. Я верю в универсальные права всех людей, это заложено в ДНК нашей нации, и, что самое важное, это присуще данной организации — Соединённым Штатам", — заявил американский лидер.
Пользователи соцсетей в очередной раз отметили его странность, однако некоторых она уже не удивляет.
"Как будто он мог иначе", — пошутили в комментариях под видео с речью американского лидера.
Президент США Джо Байден уже прославился своими публичными конфузами и периодически оговаривается в своих выступлениях. Ранее американский лидер забыл имя премьера Австралии и назвал его "парнем снизу". А один раз президент даже забыл имя директора FEMA через несколько минут после разговора с ней.
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