Офис Зеленского назвал покушение на его советника попыткой убить ключевого члена команды
Данное нападение там сочли крайне жёстким и отметили, что совершено оно было с применением автоматического оружия.
Фото © Instagram/shefir95
Покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского могло быть попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды лидера страны. Об этом заявил советник руководителя офиса главы государства Михаил Подоляк. Офис Зеленского назвал покушение на Шефира попыткой убийства ключевого члена команды.
"Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жёсткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды", — сказал он в комментарии украинским "Вестям".
Напомним, что покушение на советника Зеленского Сергея Шефира было совершено недалеко от села Лесники под Киевом около 10:00 (совпадает с московским). В автомобиль попало более десяти пуль. Полиция проводит спецоперацию по розыску нападавших.
Сергей Шефир — давний товарищ Зеленского. Он является основателем "Студии "Квартал-95", играл в команде КВН "Запорожье — Кривой Рог — транзит", где также выступал и нынешний президент Незалежной. Шефир спродюсировал более десятка фильмов и сериалов, среди них — "Любовь в большом городе – 3", "Ржевский против Наполеона", "Восемь первых свиданий", "Слуга народа" и "Сваты". 21 мая 2019 года Шефир был назначен первым помощником президента страны.
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