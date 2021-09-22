Офис Зеленского назвал покушение на его советника попыткой убить ключевого члена команды

Покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского могло быть попыткой демонстративного убийства ключевого члена команды лидера страны. Об этом заявил советник руководителя офиса главы государства Михаил Подоляк. Офис Зеленского назвал покушение на Шефира попыткой убийства ключевого члена команды.

"Очевидно, что это открытое, намеренное и крайне жёсткое нападение с применением автоматического оружия нельзя квалифицировать иначе, чем попытку демонстративного убийства ключевого члена команды", — сказал он в комментарии украинским "Вестям".

Напомним, что покушение на советника Зеленского Сергея Шефира было совершено недалеко от села Лесники под Киевом около 10:00 (совпадает с московским). В автомобиль попало более десяти пуль. Полиция проводит спецоперацию по розыску нападавших.