Немецкая "Боруссия" может купить самого талантливого футболиста России Захаряна
Ранее сообщалось, что им интересуется лондонский "Челси".
Фото © ФК "Динамо"
Дортмундская "Боруссия" рассматривает возможность приобрести полузащитника московского "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна, сообщает "РБК Спорт".
"Глава скаутского отдела Маркус Пилава следит за Арсеном. Пристально изучать его стали во время молодёжного чемпионата Европы в Венгрии. Игрок понравился скаутской службе, и клубу было предложено рассмотреть его кандидатуру на возможный трансфер", — рассказал изданию источник в клубе из Дортмунда.
При этом до каких-либо официальных контактов дело пока не доходило, а в "Боруссии" хотят понаблюдать за игрой Захаряна на международном уровне. Также "шмели" будут наблюдать за физической готовностью 18-летнего хавбека.
Комментариев: 0