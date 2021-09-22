Немецкая "Боруссия" может купить самого талантливого футболиста России Захаряна

"Глава скаутского отдела Маркус Пилава следит за Арсеном. Пристально изучать его стали во время молодёжного чемпионата Европы в Венгрии. Игрок понравился скаутской службе, и клубу было предложено рассмотреть его кандидатуру на возможный трансфер", — рассказал изданию источник в клубе из Дортмунда.

Талантливый игрок "Динамо" Захарян попал в топ-20 самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет

При этом до каких-либо официальных контактов дело пока не доходило, а в "Боруссии" хотят понаблюдать за игрой Захаряна на международном уровне. Также "шмели" будут наблюдать за физической готовностью 18-летнего хавбека.