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Немецкая "Боруссия" может купить самого талантливого футболиста России Захаряна

Ранее сообщалось, что им интересуется лондонский "Челси".

22 сентября, 09:27
<p>Фото © ФК "Динамо"</p>

Фото © ФК "Динамо"

Дортмундская "Боруссия" рассматривает возможность приобрести полузащитника московского "Динамо" и сборной России Арсена Захаряна, сообщает "РБК Спорт".

"Глава скаутского отдела Маркус Пилава следит за Арсеном. Пристально изучать его стали во время молодёжного чемпионата Европы в Венгрии. Игрок понравился скаутской службе, и клубу было предложено рассмотреть его кандидатуру на возможный трансфер", — рассказал изданию источник в клубе из Дортмунда.

Талантливый игрок "Динамо" Захарян попал в топ-20 самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет

Талантливый игрок "Динамо" Захарян попал в топ-20 самых дорогих футболистов мира не старше 18 лет

При этом до каких-либо официальных контактов дело пока не доходило, а в "Боруссии" хотят понаблюдать за игрой Захаряна на международном уровне. Также "шмели" будут наблюдать за физической готовностью 18-летнего хавбека.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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