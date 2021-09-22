Представлен постер финала Лиги чемпионов – 2022 в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге представили официальный постер финала Лиги чемпионов 2022 года, который примет Северная столица.

"Дизайн всегда отражает культурное наследие города и страны, где проходит финал. Наш вдохновлён двумя мощнейшими направлениями в российской и советской живописи — это абстракционизм и супрематизм. Угадываются нотки Малевича и Кандинского. Есть важные элементы архитектуры города — Дворцовый мост, Медный всадник, современные сооружения — Лахта-центр. Надеемся, дизайн хорошо отражает современный настрой петербуржцев", — рассказал журналистам глава оргкомитета финала ЛЧ Алексей Сорокин.

Кроме того, вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский заявил, что власти города рассчитывают принять матч в полном объёме, со 100-процентной заполняемостью арены.

"Определим основные точки в результате визита. Есть Конюшенная площадь, Петропавловская крепость и другие точки сбора болельщиков. Мы примем по ним решение не в ближайшее время, но тянуть не будем", — подчеркнул Пиотровский.