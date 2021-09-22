Уханьских учёных уличили в попытках заразить летучих мышей ковидом в 2018 году

Заражение летучих мышей ковидом планировалось учёными из Ухани ещё в 2018 году, утверждается в расследовании газеты The Telegraph.

Изданию удалось изучить документы, согласно которым за 18 месяцев до официальных сообщений о вспышке нового коронавируса уханьские исследователи запрашивали 14 миллионов долларов на осуществление проекта по внедрению модифицированной инфекции в места проживания летучих мышей в Китае.

Проект планировалось осуществить в пещерах китайской провинции Юньань. Через кожу летучих мышей учёные планировали внедрить "наночастицы, содержащие новые химерные спайковые белки". Также они хотели создать такие вирусы, которые способны эффективнее заражать людей. В том числе учёные хотели попробовать изменить коронавирусы летучих мышей для лёгкой передачи инфекции в клетки человека.

Учёные не получили финансирования из-за рисков для местных жителей, несмотря на планируемую работу по просвещению населения. В исследовании могли принять участие британский и американский эксперт Питер Дасзак и одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии, Ши Чжэнли.