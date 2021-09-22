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Уханьских учёных уличили в попытках заразить летучих мышей ковидом в 2018 году

У журналистов оказались в распоряжении документы о ряде проектов по внедрению инфекции в места обитания рукокрылых.

22 сентября, 09:23
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Заражение летучих мышей ковидом планировалось учёными из Ухани ещё в 2018 году, утверждается в расследовании газеты The Telegraph.

Изданию удалось изучить документы, согласно которым за 18 месяцев до официальных сообщений о вспышке нового коронавируса уханьские исследователи запрашивали 14 миллионов долларов на осуществление проекта по внедрению модифицированной инфекции в места проживания летучих мышей в Китае.

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Проект планировалось осуществить в пещерах китайской провинции Юньань. Через кожу летучих мышей учёные планировали внедрить "наночастицы, содержащие новые химерные спайковые белки". Также они хотели создать такие вирусы, которые способны эффективнее заражать людей. В том числе учёные хотели попробовать изменить коронавирусы летучих мышей для лёгкой передачи инфекции в клетки человека.

Учёные не получили финансирования из-за рисков для местных жителей, несмотря на планируемую работу по просвещению населения. В исследовании могли принять участие британский и американский эксперт Питер Дасзак и одна из ведущих вирусологов Уханьского института вирусологии, Ши Чжэнли.

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Ранее Лайф сообщал, что в Китае предложили новую версию появления в стране коронавируса. Согласно ей, первая вспышка CoViD-19 на рынке морепродуктов в Ухани в конце 2019 года была вызвана завозом вируса из-за рубежа на замороженных продуктах. Между тем ВОЗ признала возможной версию о лабораторном происхождении коронавируса.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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