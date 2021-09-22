Число умерших из-за ковида в России превысило 200 тысяч
Также за последние сутки выявлено 19 706 новых случаев заболевания.
Фото © ТАСС / Роман Соколов
За сутки в России умерло 817 пациентов с коронавирусом, таким образом, число летальных исходов с начала эпидемии в стране превысило 200 тысяч (200 625). Такие данные приводит федеральный оперштаб по борьбе с заболеванием.
Также за последние сутки выявлено 19 706 новых случаев ковида (за весь период — 7 333 557), полностью выздоровело 16 102 пациента (всего 6 542 213).
Напомним, ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что заболеваемость коронавирусом уже растёт в 36 регионах России. Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев полагает, что новая волна ковида может начаться в РФ в октябре, а закончиться — в январе.
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