Попова указала на отсутствие данных о более тяжёлом течении дельта-штамма
Его характеризует быстрое распространение и высокая контагиозность, пояснила она.
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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии достоверных научных данных, что быстро распространяющийся штамм "дельта" вызывает более тяжёлое течение ковида.
"Нигде в мире не описано, что штамм "дельта" вызывает более тяжёлое течение [ковида]. Его особенности — это более быстрое распространение, более высокая контагиозность, и поэтому больший удельный вес популяции должен быть защищён с помощью вакцины", — объяснила она в эфире НТВ.
Ранее в США предупредили о способности "колумбийского" мю-штамма ковида обходить защиту антител.
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