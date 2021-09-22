Попова указала на отсутствие данных о более тяжёлом течении дельта-штамма

"Нигде в мире не описано, что штамм "дельта" вызывает более тяжёлое течение [ковида]. Его особенности — это более быстрое распространение, более высокая контагиозность, и поэтому больший удельный вес популяции должен быть защищён с помощью вакцины", — объяснила она в эфире НТВ.