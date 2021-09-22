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Попова указала на отсутствие данных о более тяжёлом течении дельта-штамма

Его характеризует быстрое распространение и высокая контагиозность, пояснила она.

22 сентября, 07:42
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об отсутствии достоверных научных данных, что быстро распространяющийся штамм "дельта" вызывает более тяжёлое течение ковида.

"Нигде в мире не описано, что штамм "дельта" вызывает более тяжёлое течение [ковида]. Его особенности — это более быстрое распространение, более высокая контагиозность, и поэтому больший удельный вес популяции должен быть защищён с помощью вакцины", — объяснила она в эфире НТВ.

В России не зафиксировано случаев заражения новым штаммом ковида "мю"

В России не зафиксировано случаев заражения новым штаммом ковида "мю"

Ранее в США предупредили о способности "колумбийского" мю-штамма ковида обходить защиту антител.

Авторы
Алёна Темирчиева
Алёна Темирчиева

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