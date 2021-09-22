Попова назвала число регионов, где фиксируется рост заболеваемости ковидом
Глава Роспотребнадзора заявила, что сейчас необходимо обеспечить готовность всех систем, задействованных в обеспечении противоэпидемических мероприятий.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
В настоящее время заболеваемость коронавирусом растёт в 36 регионах России. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Если на прошлой неделе мы говорили, что в фазе роста у нас только 11 субъектов, то прошедшая неделя добавила к ним ещё 25, и теперь 36 субъектов в фазе роста", — отметила она в программе "Поздняков" на НТВ.
По словам главного санврача РФ, сейчас необходимо обеспечить готовность всех систем, задействованных в обеспечении противоэпидемических мероприятий, так как заболеваемость уже растёт.
Напомним, ряд экспертов также считает, что в России вновь наметился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Так, накануне в стране выявили 19 179 новых заболевших, при этом скончалось 812 пациентов — это максимум с конца августа. Гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев полагает, что новая волна ковида может начаться в РФ в октябре, а закончиться — в январе.
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