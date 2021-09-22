"Арбидол" исключили из схемы лечения пациентов с коронавирусом
Также Минздрав переработал методы борьбы со среднетяжёлым и тяжёлым течением заболевания.
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Препарат умифеновир ("Арбидол") не будет применяться для лечения пациентов с лёгким течением коронавирусной инфекции в условиях стационара, если у них есть факторы риска. Об этом сообщается на сайте Минздрава РФ в связи с утверждением новой, 12-й версии методических рекомендаций по лечению ковида.
"Переработаны схемы для пациентов со среднетяжёлым и тяжёлым течением заболевания — оптимизирована этиотропная терапия в сторону применения более эффективных подходов (ремдесивир, иммуноглобулин человека против CoViD-19)", — отмечается в сообщении.
Ранее врач-терапевт рассказал о "секретном оружии" иммунитета против вирусов. Но первый и главный шаг защиты от заболеваний — это вакцинация от CoViD-19 и гриппа, подчеркнул Филипп Кузьменко.
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