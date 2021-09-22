"Арбидол" исключили из схемы лечения пациентов с коронавирусом

Препарат умифеновир ("Арбидол") не будет применяться для лечения пациентов с лёгким течением коронавирусной инфекции в условиях стационара, если у них есть факторы риска. Об этом сообщается на сайте Минздрава РФ в связи с утверждением новой, 12-й версии методических рекомендаций по лечению ковида.

"Переработаны схемы для пациентов со среднетяжёлым и тяжёлым течением заболевания — оптимизирована этиотропная терапия в сторону применения более эффективных подходов (ремдесивир, иммуноглобулин человека против CoViD-19)", — отмечается в сообщении.