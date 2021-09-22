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Медик рассказал о "секретном оружии" иммунитета против вирусов

Но первый и главный шаг защиты от заболеваний — это вакцинация от CoViD-19 и гриппа, подчеркнул Филипп Кузьменко.

22 сентября, 05:28

Фото © Pixabay

Врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко рассказал, что поможет усилить иммунную защиту организма и избежать вирусных заболеваний в осенний период.

В беседе с радио Sputnik медик отметил, что первый и главный шаг защиты от заболеваний — вакцинация от CoViD-19 и гриппа, а вот второй, по его словам, — обычная ходьба.

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"Второе секретное оружие, чтобы иммунитет хорошо работал, — нужно ходить. Человек в день должен проходить пять тысяч шагов. Без этого минимума, считайте, ваш иммунитет разрушается", сказал Кузьменко.

Кроме того, эксперт советует использовать вспомогательные средства. Например, пить чай с мёдом, лимоном, имбирём, пить какао, а также есть больше фруктов, содержащих витамин C.

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Не стоит забывать и о правилах гигиены и социальной дистанции. Лучше держаться подальше от чихающих и кашляющих людей, а также тщательно мыть руки, заключил Кузьменко.

Ранее инфекционист Светлана Малиновская назвала неожиданную причину заражения ковидом. Специалист отметила, что существующий уровень заболеваемости во многом связан с пониженным иммунитетом, а на защитные функции организма человека влияет психическое состояние.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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