Медик рассказал о "секретном оружии" иммунитета против вирусов

Врач-терапевт, медицинский блогер Филипп Кузьменко рассказал, что поможет усилить иммунную защиту организма и избежать вирусных заболеваний в осенний период.

В беседе с радио Sputnik медик отметил, что первый и главный шаг защиты от заболеваний — вакцинация от CoViD-19 и гриппа, а вот второй, по его словам, — обычная ходьба.

"Второе секретное оружие, чтобы иммунитет хорошо работал, — нужно ходить. Человек в день должен проходить пять тысяч шагов. Без этого минимума, считайте, ваш иммунитет разрушается", — сказал Кузьменко.

Кроме того, эксперт советует использовать вспомогательные средства. Например, пить чай с мёдом, лимоном, имбирём, пить какао, а также есть больше фруктов, содержащих витамин C.

Не стоит забывать и о правилах гигиены и социальной дистанции. Лучше держаться подальше от чихающих и кашляющих людей, а также тщательно мыть руки, заключил Кузьменко.