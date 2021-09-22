В приграничной с Россией провинции Китая выявили новый очаг коронавируса

21 сентября в китайском городе Харбине (административный центр граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян) выявили три новых случая коронавируса внутреннего происхождения. Об этом сообщает Госкомитет здравоохранения КНР.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти города на неделю закрыли школы, детсады, кинотеатры и спортзалы, а также начали массовое тестирование жителей. Горожанам рекомендуется избегать поездок на общественном транспорте и по возможности не выходить из дома. Некоторые районы Харбина объявлены зоной "среднего риска заражения".

Всего в Китае зафиксирован 95 851 случай ковида, умерло 4636 человек.