В приграничной с Россией провинции Китая выявили новый очаг коронавируса
Чтобы остановить распространение инфекции, власти на неделю закрыли школы, детсады, кинотеатры и спортзалы, а также начали массовое тестирование жителей.
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21 сентября в китайском городе Харбине (административный центр граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян) выявили три новых случая коронавируса внутреннего происхождения. Об этом сообщает Госкомитет здравоохранения КНР.
Чтобы остановить распространение инфекции, власти города на неделю закрыли школы, детсады, кинотеатры и спортзалы, а также начали массовое тестирование жителей. Горожанам рекомендуется избегать поездок на общественном транспорте и по возможности не выходить из дома. Некоторые районы Харбина объявлены зоной "среднего риска заражения".
Всего в Китае зафиксирован 95 851 случай ковида, умерло 4636 человек.
Предыдущий очаг вируса был выявлен в восточной провинции Фуцзянь. С 10 октября там зарегистрировали 418 случаев инфицирования, не связанных с приезжающими из-за рубежа. Большое число заболевших было выявлено в городе Путянь, жителям рекомендовали не покидать его пределов.
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