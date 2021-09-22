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В приграничной с Россией провинции Китая выявили новый очаг коронавируса

Чтобы остановить распространение инфекции, власти на неделю закрыли школы, детсады, кинотеатры и спортзалы, а также начали массовое тестирование жителей.

22 сентября, 05:15

Фото © ТАСС / EPA

21 сентября в китайском городе Харбине (административный центр граничащей с РФ провинции Хэйлунцзян) выявили три новых случая коронавируса внутреннего происхождения. Об этом сообщает Госкомитет здравоохранения КНР.

Чтобы остановить распространение инфекции, власти города на неделю закрыли школы, детсады, кинотеатры и спортзалы, а также начали массовое тестирование жителей. Горожанам рекомендуется избегать поездок на общественном транспорте и по возможности не выходить из дома. Некоторые районы Харбина объявлены зоной "среднего риска заражения".

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Всего в Китае зафиксирован 95 851 случай ковида, умерло 4636 человек.

Предыдущий очаг вируса был выявлен в восточной провинции Фуцзянь. С 10 октября там зарегистрировали 418 случаев инфицирования, не связанных с приезжающими из-за рубежа. Большое число заболевших было выявлено в городе Путянь, жителям рекомендовали не покидать его пределов.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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