Ученые выявили умение коронавируса маскировать белки под человеческие

Учёные из медицинского университета им. И.И. Мечникова и Института биорегуляции и геронтологии в Санкт-Петербурге нашли у коронавируса SARS-CoV-2 участки белка, подобные человеческим. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

По слова специалистов, чрезвычайно высокая контагиозность SARS CoV-2 указывает на то, что вирус развил способность обманывать врождённую иммунную систему. Исследователи пришли к выводу, что ковид способен маскировать свои белки под человеческие, чтобы обходить иммунитет. Это помогает ему легче и быстрее распространяться, так как организм может принимать белки возбудителя за собственные структуры.