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Ученые выявили умение коронавируса маскировать белки под человеческие

Это помогает ему легче и быстрее распространяться, так как иммунитет может принимать белки возбудителя за собственные структуры организма.

22 сентября, 04:13

Фото © Pixabay

Учёные из медицинского университета им. И.И. Мечникова и Института биорегуляции и геронтологии в Санкт-Петербурге нашли у коронавируса SARS-CoV-2 участки белка, подобные человеческим. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

По слова специалистов, чрезвычайно высокая контагиозность SARS CoV-2 указывает на то, что вирус развил способность обманывать врождённую иммунную систему. Исследователи пришли к выводу, что ковид способен маскировать свои белки под человеческие, чтобы обходить иммунитет. Это помогает ему легче и быстрее распространяться, так как организм может принимать белки возбудителя за собственные структуры.

Учёные предупредили о повышенной опасности мутировавшего коронавируса

Учёные предупредили о повышенной опасности мутировавшего коронавируса

Впервые механизм заражения коронавирусом учёные раскрыли в августе прошлого года. Исследователи из четырёх университетов Германии определили, что шаровидная часть шипа, с помощью которого вирус "цепляется" за клетку, содержит связующий рецептор и соединена с механизмами, необходимыми для слияния, гибким стеблем.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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