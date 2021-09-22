Ученые выявили умение коронавируса маскировать белки под человеческие
Это помогает ему легче и быстрее распространяться, так как иммунитет может принимать белки возбудителя за собственные структуры организма.
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Учёные из медицинского университета им. И.И. Мечникова и Института биорегуляции и геронтологии в Санкт-Петербурге нашли у коронавируса SARS-CoV-2 участки белка, подобные человеческим. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.
По слова специалистов, чрезвычайно высокая контагиозность SARS CoV-2 указывает на то, что вирус развил способность обманывать врождённую иммунную систему. Исследователи пришли к выводу, что ковид способен маскировать свои белки под человеческие, чтобы обходить иммунитет. Это помогает ему легче и быстрее распространяться, так как организм может принимать белки возбудителя за собственные структуры.
Впервые механизм заражения коронавирусом учёные раскрыли в августе прошлого года. Исследователи из четырёх университетов Германии определили, что шаровидная часть шипа, с помощью которого вирус "цепляется" за клетку, содержит связующий рецептор и соединена с механизмами, необходимыми для слияния, гибким стеблем.
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