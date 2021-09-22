Производитель чипсов Lay’s предупредил о перебоях с поставками

Отмечается, что возможные перебои с поставками могут произойти из-за сезонного фактора: очень жаркое лето и затяжные дожди с начала осени не позволяют убрать картофель с полей. Из-за погодных условий урожайность картофеля в этом сезоне может упасть на 15–20%.

По его словам, с начала пандемии потребление снеков выросло и продолжает увеличиваться. Так, продажи чипсов с июля 2020 по июль 2021 года увеличились на 13% в денежном выражении и на 9,5% в объёме. Эксперты уточняют, что производителям чипсов нужен крупный картофель, а в этом сезоне уже сообщалось о его нехватке. Как правило, такой картофель занимал до 80% урожая, но из-за погодных условий в регионах его доля снизилась до 50%. В связи с этим средняя цена на крупный картофель в европейской части России достигала 25 рублей за килограмм, что вдвое дороже, чем год назад.