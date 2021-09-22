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В Москве подростка-наркомана задержали по подозрению в убийстве отца и матери

По данным СКР, 16-летний парень состоял на учёте. Сейчас с ним проводят следственные действия.

22 сентября, 04:45

Фото © ТАСС / Александр Щербак

22 сентября в квартире жилого дома на Полярной улице Москвы были обнаружены тела мужчины и женщины. По подозрению в совершении преступления задержан их 16-летний сын, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

"По предварительной информации, молодой человек состоял на учёте и систематически принимал наркотические средства", — говорится в сообщении.

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Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Подросток доставлен в подразделение СКР для проведения следственных действий.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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