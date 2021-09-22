В Минтруде рассказали, на сколько проиндексируют страховые пенсии в 2022 году

В 2022 году индексация страховых пенсий в России составит 5,9 процента. Об этом рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков.

"В соответствии с действующим законодательством индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8 процента. С учётом этого планируемая в 2022 году индексация остаётся в параметрах трёхлетнего бюджета — на уровне 5,9 процента", — приводит слова министра РИА "Новости".

Котяков добавил, что среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающего пенсионера составит в следующем году 18 521 рубль, в 2023-м — 19 477 рублей, а в 2024-м — 20 469 рублей.