Полицейский на служебной машине насмерть сбил 62-летнюю женщину во Владивостоке
ЧП произошло в тот момент, когда погибшая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Во Владивостоке полицейского подозревают в том, что он на служебном автомобиле насмерть сбил 62-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Приморскому краю.
По версии следствия, 13 сентября этого года сотрудник полиции не пропустил людей, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате он совершил наезд на женщину. Потерпевшую доставили в больницу, однако спустя некоторое время от полученной травмы она скончалась.
В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения". Служебную проверку начало Владивостокское ЛУ МВД РФ на транспорте. Если вину сотрудника докажут, то он будет уволен и понесёт наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.
Ранее Лайф сообщал, что в Иванове полицейский на служебном УАЗе сбил на зебре 16-летнюю девушку. Медицинская помощь ей не понадобилась. Водителя привлекли к административной ответственности и назначили служебную проверку.
Комментариев: 0