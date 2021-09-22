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Полицейский на служебной машине насмерть сбил 62-летнюю женщину во Владивостоке

ЧП произошло в тот момент, когда погибшая переходила дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

22 сентября, 03:26

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Во Владивостоке полицейского подозревают в том, что он на служебном автомобиле насмерть сбил 62-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 13 сентября этого года сотрудник полиции не пропустил людей, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате он совершил наезд на женщину. Потерпевшую доставили в больницу, однако спустя некоторое время от полученной травмы она скончалась.

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В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения". Служебную проверку начало Владивостокское ЛУ МВД РФ на транспорте. Если вину сотрудника докажут, то он будет уволен и понесёт наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.

Ранее Лайф сообщал, что в Иванове полицейский на служебном УАЗе сбил на зебре 16-летнюю девушку. Медицинская помощь ей не понадобилась. Водителя привлекли к административной ответственности и назначили служебную проверку.

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Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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