Полицейский на служебной машине насмерть сбил 62-летнюю женщину во Владивостоке

Во Владивостоке полицейского подозревают в том, что он на служебном автомобиле насмерть сбил 62-летнюю женщину. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, 13 сентября этого года сотрудник полиции не пропустил людей, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате он совершил наезд на женщину. Потерпевшую доставили в больницу, однако спустя некоторое время от полученной травмы она скончалась.

В отношении правоохранителя возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения". Служебную проверку начало Владивостокское ЛУ МВД РФ на транспорте. Если вину сотрудника докажут, то он будет уволен и понесёт наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственных руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.