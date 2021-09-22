На Украине Зеленского поймали на лжи фразой из "Место встречи изменить нельзя"

Бывший депутат Верховной рады Анна Герман прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможной передаче Киеву систем ПРО "Железный купол". Своё мнение бывший парламентарий выразила в эфире телеканала "Наш".

Ранее лидер Незалежной, обсуждая перспективы установки вооружения на территории страны, пообещал, что результаты поездки украинской делегации в США на сессию Генассамблеи ООН "точно будут и будут серьёзными".

Экс-нардеп усомнилась в том, что украинского президента имеют под собой почву

"Помните фильм "Место встречи изменить нельзя". Помните фразу: "Ты на руки-то его погляди", — сказал Герман.

Данная цитата принадлежит персонажу Клавдии, подруге главаря банды Горбатого, которую сыграла актриса Валерия Заклунная. Клавдия "расколола" милиционера Шарапова по его внешнему виду и произнесла такую фразу: "Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофёр, как из Промокашки скрипач".