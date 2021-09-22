На Украине Зеленского поймали на лжи фразой из "Место встречи изменить нельзя"
Экс-депутат Рады Анна Герман не уверена, что обещания, которые дал лидер Незалежной перед поездкой в США, сбудутся.
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Бывший депутат Верховной рады Анна Герман прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о возможной передаче Киеву систем ПРО "Железный купол". Своё мнение бывший парламентарий выразила в эфире телеканала "Наш".
Ранее лидер Незалежной, обсуждая перспективы установки вооружения на территории страны, пообещал, что результаты поездки украинской делегации в США на сессию Генассамблеи ООН "точно будут и будут серьёзными".
Экс-нардеп усомнилась в том, что украинского президента имеют под собой почву
"Помните фильм "Место встречи изменить нельзя". Помните фразу: "Ты на руки-то его погляди", — сказал Герман.
Данная цитата принадлежит персонажу Клавдии, подруге главаря банды Горбатого, которую сыграла актриса Валерия Заклунная. Клавдия "расколола" милиционера Шарапова по его внешнему виду и произнесла такую фразу: "Ты на руки-то его погляди. Из него такой же шофёр, как из Промокашки скрипач".
Напомним, неделю назад издание Politico сообщило, что США намерены поставить Украине системы ПРО "Железный купол", купленные у Израиля в 2019 году. Журналисты ссылались на проект закона об обороне за 2022 год. Конгресс Штатов ранее разработал поправку, которая подразумевает продажу или передачу Киеву новых систем ПВО и ПРО. Вашингтон купил "Железный купол" у Израиля до запуска собственных разработок, но две полученные системы не получилось полностью интегрировать в новую военную структуру командования страны для охраны военных баз в Ираке и Афганистане. В связи с последними событиями надобность в системе отпала. В МИД РФ отреагировали на планы США передать Украине системы ПРО "Железный купол", отметив, что это принимается в учёт при военном планировании.
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