Тела трёх человек найдены на месте пожара в многоэтажке в Ставрополе

В Ставрополе произошёл в десятиэтажном жилом доме. При тушении три человека найдены погибшими, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"В 01:35 мск поступило сообщение о пожаре в квартире на последнем этаже десятиэтажного многоквартирного дома. Входную дверь пришлось вскрывать. В 01:52 мск обнаружены тела трёх погибших,", — рассказали в МЧС.

Фото © ЕДДС Ставрополя

Уточняется, что детей среди них нет. Пожар удалось ликвидировать в 03:20 мск. Из здания были эвакуированы 20 человек. Личности погибших и причины возгорания устанавливаются.