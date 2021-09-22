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Тела трёх человек найдены на месте пожара в многоэтажке в Ставрополе

Детей среди них нет. Личности погибших и причины возгорания устанавливаются.

22 сентября, 02:12
<p>Фото © ЕДДС Ставрополя</p>

Фото © ЕДДС Ставрополя

В Ставрополе произошёл в десятиэтажном жилом доме. При тушении три человека найдены погибшими, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"В 01:35 мск поступило сообщение о пожаре в квартире на последнем этаже десятиэтажного многоквартирного дома. Входную дверь пришлось вскрывать. В 01:52 мск обнаружены тела трёх погибших,", — рассказали в МЧС.

Фото © ЕДДС Ставрополя

Фото © ЕДДС Ставрополя

Уточняется, что детей среди них нет. Пожар удалось ликвидировать в 03:20 мск. Из здания были эвакуированы 20 человек. Личности погибших и причины возгорания устанавливаются.

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Ранее Лайф сообщал, что тело известной флейтистки Александры Вавилиной было найдено на месте пожара в Санкт-Петербурге.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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