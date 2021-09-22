Байден и Джонсон договорились о подходе к России и Китаю
Глава британского правительства отметил, что "с нетерпением" ждёт объявленного президентом США на 9–10 декабря саммита по демократии, который "поможет стимулировать международные действия".
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Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились, что подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях Соединённых Штатов и Британии.
"Они согласились, что Великобритания и США продолжат подход к этим вопросам, обусловленный нашими общими ценностями", — говорится в заявлении по итогам встречи политиков в Белом доме.
Джонсон заявил, что "с нетерпением" ждёт объявленного Байденом на 9–10 декабря саммита по демократии, который "поможет стимулировать международные действия".
Также стороны обсудили действия союзников в Афганистане. Байден и Джонсон пришли к выводу, что лучшим способом почтить память погибших там будет использование всех инструментов для предотвращения гуманитарного кризиса в стране и "сохранения достигнутых успехов". Кроме того, американский президент и британский премьер указали на необходимость выполнения обещаний в вопросах климата и обеспечения глобального доступа к вакцинам против коронавируса.
Ещё одним пунктом обсуждения стал военный союз AUKUS. Байден и Джонсон заявили, что это партнёрство выражает глобальные интересы двух стран и общие ценности.
Напомним, неделю назад Австралия, США и Великобритания объявили о создании нового партнёрства в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. Первым проектом данного союза, получившего название AUKUS, станет оснащение флота Австралии атомными подлодками с обычным вооружением. На фоне этого Канберра решила выйти из соглашения с французской оборонной компанией Naval Group о строительстве подводных лодок. Во Франции назвали решение Австралии ударом в спину и сообщили, что Париж отзывает своих послов из Вашингтона и Канберры для консультаций.
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