Байден и Джонсон договорились о подходе к России и Китаю

Президент США Джо Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились, что подход к России и Китаю должен основываться на общих ценностях Соединённых Штатов и Британии.

"Они согласились, что Великобритания и США продолжат подход к этим вопросам, обусловленный нашими общими ценностями", — говорится в заявлении по итогам встречи политиков в Белом доме.

Джонсон заявил, что "с нетерпением" ждёт объявленного Байденом на 9–10 декабря саммита по демократии, который "поможет стимулировать международные действия".

Также стороны обсудили действия союзников в Афганистане. Байден и Джонсон пришли к выводу, что лучшим способом почтить память погибших там будет использование всех инструментов для предотвращения гуманитарного кризиса в стране и "сохранения достигнутых успехов". Кроме того, американский президент и британский премьер указали на необходимость выполнения обещаний в вопросах климата и обеспечения глобального доступа к вакцинам против коронавируса.