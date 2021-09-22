Власти США впервые ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты

США впервые ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты, ограничения коснулись платформы SUEX OTC S.R.O. Об этом сообщает Минфин страны.

"SUEX содействовала трансакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов вымогательства", — говорится в сообщении.

По заявлению Минфина, 40% всех известных переводов на платформе связаны с преступной деятельностью. При этом в США утверждают, что SUEX зарегистрирована в Москве и Праге.