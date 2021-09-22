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Власти США впервые ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты

В Минфине Соединённых Штатов утверждают, что данная платформа зарегистрирована в Москве и Праге.

22 сентября, 01:20

Фото © Pixabay

США впервые ввели санкции против сервиса по обмену криптовалюты, ограничения коснулись платформы SUEX OTC S.R.O. Об этом сообщает Минфин страны.

"SUEX содействовала трансакциям с незаконными финансовыми поступлениями, полученными как минимум от восьми способов вымогательства", — говорится в сообщении.

По заявлению Минфина, 40% всех известных переводов на платформе связаны с преступной деятельностью. При этом в США утверждают, что SUEX зарегистрирована в Москве и Праге.

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По данным Bloomberg, власти США ужесточили контроль за криптовалютными трансакциями после майской хакерской атаки на компьютерную сеть трубопроводной компании Colonial Pipeline, в результате которой под угрозой оказались поставки топлива на заправки в нескольких густонаселённых штатах Восточного побережья.

Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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