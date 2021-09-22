Землетрясение магнитудой 5,6 повредило несколько домов в Австралии

Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Австралии. Видео © Соцсети

В районе юго-восточного побережья Австралии в среду зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщил Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр.

Как уточняется, эпицентр подземных толчков находился в 117 километрах к северо-востоку от Мельбурна. Очаг залегал на глубине порядка двух километров.

Информация об угрозе цунами не поступала. На кадрах с места событий видно, что некоторые здания повреждены из-за подземных толчков. Сведений о пострадавших пока нет.