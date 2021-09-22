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В Москве таксист насмерть сбил вышедшего из машины коллегу

Авария случилась на 6-м километре МКАД. Мужчина вышел на проезжую часть после мелкой аварии и попал под колёса.

21 сентября, 23:54

Фото © Pixabay

В Москве водитель такси насмерть сбил своего коллегу, который на трассе вышел из своего автомобиля. Трагедия произошла поздно вечером 21 сентября.

В телеграм-канале столичной Госавтоинспекции сообщается, что ДТП случилось на шестом километре МКАД.

"По предварительным данным, примерно в 23:20 в четвёртой полосе от края проезжей части произошло мелкое ДТП с участием автомобилей "Хёндай"-такси и "Фольксваген". Водитель такси вышел на проезжую часть, и на него совершил наезд водитель автомобиля "Шкода"-такси. Мужчина от полученных травм скончался", — говорится в сообщении.

Скрылся с места, бросив авто: В Москве лихач на "приоре" насмерть сбил вышедшего из машины таксиста

Скрылся с места, бросив авто: В Москве лихач на "приоре" насмерть сбил вышедшего из машины таксиста

Некоторое время движение на трассе было затруднено. На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа, обстоятельства трагедии выясняются.

Ранее Лайф писал о том, что в Омске водитель такси вылетел на тротуар, снеся ограждения, и сбил трёх пешеходов.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

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