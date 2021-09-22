В Москве таксист насмерть сбил вышедшего из машины коллегу

В Москве водитель такси насмерть сбил своего коллегу, который на трассе вышел из своего автомобиля. Трагедия произошла поздно вечером 21 сентября.

В телеграм-канале столичной Госавтоинспекции сообщается, что ДТП случилось на шестом километре МКАД.

"По предварительным данным, примерно в 23:20 в четвёртой полосе от края проезжей части произошло мелкое ДТП с участием автомобилей "Хёндай"-такси и "Фольксваген". Водитель такси вышел на проезжую часть, и на него совершил наезд водитель автомобиля "Шкода"-такси. Мужчина от полученных травм скончался", — говорится в сообщении.

Некоторое время движение на трассе было затруднено. На место ЧП прибыла следственно-оперативная группа, обстоятельства трагедии выясняются.