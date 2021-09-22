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Центробанк призвал усилить контроль за пополнением карт в банкоматах

В регуляторе предложили уделить дополнительное внимание антифрод-процедуре.

21 сентября, 23:35

Фото © Pixabay

Центробанк РФ призвал банки усилить контроль за пополнением карт наличными через банкоматы и терминалы в рамках борьбы с мошенничеством. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ представителя ЦБ.

"Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств. Таким образом, антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы", — заявили в ЦБ.

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Напомним, по данным ЦБ, во втором квартале 2021 года мошенники похитили с банковских счетов россиян более 3 млрд руб., совершив свыше 236,9 тыс. денежных переводов без согласия клиентов. Банкам удалось вернуть только 7,4% украденных средств. Для хищения денег злоумышленники, как правило, применяли обманные схемы — телефонные звонки или создание поддельных интернет-ресурсов.

Антифрод-системы — это программные комплексы для предотвращения мошеннических транзакций. Антифрод-решения анализируют каждую операцию и присваивают ей метку, характеризующую её надёжность.

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Авторы
Юлия Коновалова
Юлия Коновалова

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