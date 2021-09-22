Центробанк призвал усилить контроль за пополнением карт в банкоматах

Центробанк РФ призвал банки усилить контроль за пополнением карт наличными через банкоматы и терминалы в рамках борьбы с мошенничеством. Об этом пишет РБК со ссылкой на ответ представителя ЦБ.

"Дополнительное внимание к антифрод-процедуре требуется в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших на внесение средств на счета злоумышленников через терминалы (банкоматы), в том числе с функцией приема наличных денежных средств. Таким образом, антифрод будет применяться ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы", — заявили в ЦБ.

Напомним, по данным ЦБ, во втором квартале 2021 года мошенники похитили с банковских счетов россиян более 3 млрд руб., совершив свыше 236,9 тыс. денежных переводов без согласия клиентов. Банкам удалось вернуть только 7,4% украденных средств. Для хищения денег злоумышленники, как правило, применяли обманные схемы — телефонные звонки или создание поддельных интернет-ресурсов.