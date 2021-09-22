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Житель Москвы застрелил бывшую жену сына из-за раздела имущества

Мужчина 1955 года рождения задержан. Обстоятельства инцидента выясняются.

21 сентября, 22:58

Житель Москвы застрелил бывшую жену сына из-за раздела имущества. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Вечером 21 сентября в подъезде дома на 2-й Владимирской улице Москвы было обнаружено тело женщины 1985 года рождения с огнестрельными ранениями головы. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

"Предварительно следствием установлено, что преступление совершил бывший свёкор потерпевшей и мотивом послужил бракоразводный процесс, а также раздел имущества с сыном подозреваемого", — говорится в сообщении СКР.

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Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время подозреваемого 1955 года рождения доставят в подразделение СКР для проведения следственных действий. Расследование продолжается.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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