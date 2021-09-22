Житель Москвы застрелил бывшую жену сына из-за раздела имущества
Мужчина 1955 года рождения задержан. Обстоятельства инцидента выясняются.
Вечером 21 сентября в подъезде дома на 2-й Владимирской улице Москвы было обнаружено тело женщины 1985 года рождения с огнестрельными ранениями головы. Об этом сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.
"Предварительно следствием установлено, что преступление совершил бывший свёкор потерпевшей и мотивом послужил бракоразводный процесс, а также раздел имущества с сыном подозреваемого", — говорится в сообщении СКР.
Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время подозреваемого 1955 года рождения доставят в подразделение СКР для проведения следственных действий. Расследование продолжается.
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